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Украина и Беларусь объявили о спецоперации Зубр-2020 на границах двух стран: подробности

31 июля 2020, 15:51

Пограничные мероприятия должны продлиться до осени.

Госпогранслужба
Пограничники Украины и Беларуси регулярно обмениваются информацией / УНИАН

Киев и Минск с середины июля запустили старт специальной пограничной операции Зубр-2020, направленной на пресечение незаконной деятельности на границе Украины и Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении речь идет о том, что Украина и Беларусь продолжат совместную пограничную операцию Зубр-2020, начавшуюся еще в середине июля. В рамках ежегодных мероприятий два государства ведут работу по предотвращению незаконной деятельности на участках границы. Продлятся такие мероприятия до конца октября текущего года.

После прохождения предварительного периода страны начали основной этап спецоперации. На приграничных пунктах и вне участков границы проходят профилактические, режимные, а также оперативно-розыскные мероприятия. Границу патрулируют специальные наряды, авиация и беспилотные летательные аппараты.Читайте такжеУ Путина отреагировали на задержание в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

Сотрудники украинской и белорусской пограничных служб регулярно обмениваются важной оперативной информацией.

Подчеркивается, что 30 июля пограничники Республики Беларусь уведомили своих украинских коллег об усилении контрольно-пропускного режима на общем участке границы. Белорусы приняли ряд дополнительных мер по контролю передвижения граждан в зоне пропускных пунктов и близлежащей к границе полосе.

Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны 33 россиянина, которых Минск назвал боевиками ЧВК Вагнер. По данным белорусских правоохранителей, данные лица демонстрировали подозрительное поведение, вследствие чего попали в поле зрения властей.

Беларусь по мотивам данного инцидента провела консультации с Киевом и договорилась об усилении пограничного режима во избежание запуска процессов дестабилизации политической обстановки.Читайте такжеЭкстрадируют ли боевиков ЧВК Вагнер в Украину: в СБУ сделали заявление

Среди задержанных боевиков обнаружены граждане Украины – у Зеленского уже заявили о том, что будут просить Беларусь выдать их Киеву.

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