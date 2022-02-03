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"Исторический момент": Украина и Турция договорились о свободной торговле

3 февраля 2022, 17:18

По прогнозам, соглашение ежегодно будет давать +2,2% к ВВП Украины.

Украина и Турция / Офис президента

3 февраля Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле.

Документ был подписан в Киеве во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как заявила вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, товарооборот между странами составляет 7,3 млрд долларов, из которых украинский экспорт 4,1 млрд долларов, импорт - 3,2 млрд долларов. Львиная доля украинского экспорта (70%) - металл и зерновые.

По ее словам, благодаря установлению 0% пошлины на поставки Турцией зерновых Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. Также соглашением предусматривается полная отмена турецких пошлин на промышленную продукцию.

Что предусматривает договор

По прогнозам, соглашение ежегодно будет давать +2,2% к ВВП Украины. Товарооборот вырастет на 38%.

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Документ предусматривает установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций, что составляет 95% от общего количества товаров, экспортируемых Украиной. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома. В то же время, Турция частично открывает внутренний рынок для металла из Украины.

По 510 из 840 металлургических товаров устанавливается нулевая пошлина. Еще на 130 установлено частичное уменьшение пошлины, что дает преимущества по сравнению с российским металлом. Для 167 товаров металлургии предоставляются квоты минимум на 411 тысяч тонн.

Кроме того, Украина сохраняет действие пошлин на подержанные автомобили и секонд-хенд и устанавливает трех и пяти годовые переходные периоды действия пошлин на транспортные средства и продукцию легкой промышленности.

Также произведенный из турецкого сырья товар после активирования соглашения будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран, в соответствии с сертификатом EUR1.

Что заявил Зеленский

Зеленский назвал подписание соглашения о зоне свободной торговли историческим моментом, отметив, что это новые возможности для бизнеса, прибыли, инвестиции и рабочие месяцы.

"Есть вещи более важные, это безопасность и мир, поэтому стоящие вызовы и их преодоление были основной темой нашей встречи", - добавил Зеленский, поблагодарив Эрдогана за активное участие Турции в Крымской платформе и поддержку крымских татар.

Визит президента Турции в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля прибыл в Украину.

После личной встречи Эрдогана и Зеленского началась церемония подписания ряда соглашений между Украиной и Турцией. В частности, подписано соглашение о ЗСТ.

Эрдоган заявил, что Турция готова делать все должное, чтобы закончился кризис двух стран (Украины и России - ред.)

"Мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или технических переговоров", - сообщил Эрдоган.

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