Украина идет по умеренному сценарию COVID-19, но все может быстро измениться – главный санврач

Украина на сегодня идет по умеренному сценарию пандемии COVID-19 / УНИАН

ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала 3 возможных сценария развития коронавируса: оптимистический, пессимистический и умеренный. Украина сейчас идет по умеренному сценарию пандемии COVID-19, однако ситуация может быстро измениться.

Такое мнение высказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Фокус". По его словам, сейчас много разных прогнозов развития пандемии COVID-19 в Украине, но в долгосрочной перспективе они плохо работают.

"Все прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения. ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития событий: оптимистический, пессимистический и умеренный, по которому мы сейчас как раз движемся, но ситуация может быстро меняться", – сказал главный санврач.

Кузин рассказал, что на уровне каждой области есть еще две-три резервные больницы для приема пациентов с коронавирусом. На сегодня насчитывается около 40 000 коек, при ухудшении ситуации можно развернуть до 70 000, а с учетом резервных – до 90 000 коек.

"Но мы должны понимать, что при нагрузке в 70 тыс. система здравоохранения уже не может адекватно предоставлять ургентную медицинскую помощь, то есть могут возникнуть проблемы с плановыми операциями, с лечением инфарктов, инсультов, других болезней. Поэтому Мин­здрав сегодня призывает всех вакцинироваться, чтобы не допустить этого", – добавил Кузин.

Напомним, с 23 сентября на всей территории Украины установлена желтая зона карантина, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.