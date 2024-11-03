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Украина может переломить ход войны: дипломат назвал два главных условия

Юрий Берендий
3 ноября 2024, 14:48обновлено 3 ноября, 15:31
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Страны-партнеры Украины должны понять, что военное поражение Украины представляет угрозу для безопасности Европы и всего мира, отмечает дипломат.
Зеленский и Байден, огонь ВСУ
Есть 2 условия для перелома стратегической ситуации для Украины / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Генштаб ВСУ

Коротко:

  • Для стратегического перелома нужны изменения внутри Украины и поддержка союзников
  • Поражение Украины в войне обернется серьезными последствиями для мира

Военное поражение Украины станет катастрофой для всей архитектуры безопасности мира и станет угрозой для стран ЕС. Украина должна переломить стратегическую ситуацию в свою пользу, чтобы этого не произошло. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

По его словам, стратегический перелом - это вопрос выживания Украины, как было в 2022 году, так и сегодня. Достичь этого невозможно без масштабных изменений и реформирования страны.

"Что касается партнеров, нам нужно и дальше с ними говорить. Они должны понять, что военное поражение станет катастрофой для Украины и обернется очень серьезными последствиями для Европы и всего мира", - советует дипломат.

Он подчеркивает, что партнеры по НАТО и антипутинской коалиции ведут длительные обсуждения относительно реакции на ситуацию, тогда как так называемая "ось зла и хаоса" действует с демонстративной эффективностью.

"Достаточно одного-двух телефонных звонков или нескольких поездок, чтобы достичь договоренностей и отправить России миллионы снарядов. Теперь еще и добавилось 10-12 тысяч северокорейских солдат", - указывает он.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Олег Шамшур отмечает, что в целом это - часть глобальной игры. События на Ближнем Востоке могут вскоре повлиять на Дальний Восток, а также существует вероятность нового кризиса на Корейском полуострове.

"Наши партнеры должны понять, что риторика должна подкрепляться реальными действиями", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Олег Шамшур сделал прогноз относительно президентства Харрис или Трампа:

Кто такой Олег Шамшур?

Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о вовлеченности войск КНДР в бои против ВСУ

Напомним, как ранее сообщалГлавред, в Курской области находятся тысячи солдат из Северной Кореи, которые, вероятно, скоро присоединятся к боевым действиям на стороне российской армии. Тем временем украинские военные получат важную поддержку для противодействия российскому наступлению - последний пакет помощи от США включает по меньшей мере 212 бронемашин Stryker. Аналитик Forbes Дэвид Акс отмечает, что большинство переданных Stryker уже находятся на Курщине, поэтому вероятно, новые машины также будут направлены в этот регион.

На Курском направлении противник уменьшил активность, сообщил младший сержант 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов. Он пояснил, что это "затишье" может быть связано с перегруппировкой сил, а войска КНДР постепенно занимают свои позиции.

По данным ГУР, Россия перебросила более 7 тысяч северокорейских военных из Приморского края в районы вблизи украинской границы.

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