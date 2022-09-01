Украина может получить членство в Евросоюзе "за две ночи" – Кулеба

Дмитрий Кулеба прокомментировал европерспективы Украины / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать членом Европейского Союза "за две ночи". По его словам, Киев готов двигаться быстро с внедрением всех необходимых реформ, поэтому и ЕС должен действовать быстро в ответ.

Об этом Кулеба сказал во время Конференции Форум 2000 в столице Чехии Праге, запись доступна на странице МИД в Facebook.

У Кулебы спросили, как он видит выполнение семи рекомендаций Евросоюза, озвученных одновременно с предоставлением Украине статуса страны-кандидата на вступление.

По словам министра иностранных дел, Украина из семи рекомендаций выполнила полноценно одну, которая касалась назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В то же время уже была начата процедура и по отбору главы Национального антикоррупционного бюро.

"Поверьте мне, мы очень сильно настроены, знаем, что поставлено на карту. Мы настроены внедрить эти рекомендации и спрашивать уже не о том, что будет дальше, а когда именно это будет. Думаю, мы заслуживаем немного оптимизма. Потому что традиционно, когда кто-то говорит об украинской европейской интеграции, естественно, всегда пытаются добавлять второе предложение о том, что на это, возможно, уйдут годы или понадобится много времени. А если нет?" – сказал глава МИД.

Он подчеркнул: еще три месяца назад никто не верил, что Украина будет страной-кандидатом на вступление в ЕС. Но сейчас наше государство имеет статус кандидата и двигается в этом направлении, выполняя рекомендации.

"И если мы готовы действовать быстро, то и Евросоюз должен действовать так же. Говорят, возможно это не произойдет за ночь – обретение членства в ЕС. Это может произойти и через две ночи, но не в течение лет", – отметил Кулеба.

Он добавил, что "единственное, к чему мы стремимся, это чтобы к нам относились справедливо при оценке воплощения условий".

Членство Украины в Евросоюзе

Европейская комиссия 17 июня вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз нужно перейти к выполнению перечня требований. Среди них – реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов и решение других вопросов.

Позже Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. За принятие соответствующей резолюции Европарламент проголосовал 23 июня. Кроме Украины, он поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

Украина получила статус кандидата в члены Европейского союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса. Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что это исторический момент на пути Украины и Молдовы к членству в Европейском союзе.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.

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