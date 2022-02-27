Украина настаивает на полном эмбарго на нефть и газ из России

Украина настаивает на полном эмбарго на энергоносители из РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил следующее направление санкционного удара против России. Украина настаивает на полном эмбарго на энергоносители из РФ, говорится в посте Кулебы в Twitter.

"Мы настаиваем на полном эмбарго на российскую нефть и газ. Покупать их сейчас — значит платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей. Я приветствую первые решительные шаги ряда европейских государств в этом отношении и призываю других действовать решительно и без промедления", – написал глава МИД.

С таким призывом президент Украины Владимир Зеленский выступил еще 24 февраля на чрезвычайном заседании Европейского совета. Он заявил, что европейские страны должны немедленно отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом.

Напомним, в Сумской области местные жители встретили колонну оккупационных российских войск "коктейлями Молотова". В какой-то момент бензовоз РФ подвергся атаке "коктейлями Молотова". Произошла яркая вспышка. Этот эпизод вызвал восторженные комментарии местных жителей.

Также военнослужащим, которые держат оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен в месяц. Такая сумма будет выплачиваться, пока не завершится война, заявил сегодня президент Владимир Зеленский.

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