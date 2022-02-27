Украина настаивает на полном эмбарго на нефть и газ из России

Мы настаиваем на полном эмбарго на российскую нефть и газ. Покупать их сейчас — значит платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил следующее направление санкционного удара против России. Украина настаивает на полном эмбарго на энергоносители из РФ, говорится в посте Кулебы в Twitter.
"Мы настаиваем на полном эмбарго на российскую нефть и газ. Покупать их сейчас — значит платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей. Я приветствую первые решительные шаги ряда европейских государств в этом отношении и призываю других действовать решительно и без промедления", – написал глава МИД.
С таким призывом президент Украины Владимир Зеленский выступил еще 24 февраля на чрезвычайном заседании Европейского совета. Он заявил, что европейские страны должны немедленно отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом.
Напомним, в Сумской области местные жители встретили колонну оккупационных российских войск "коктейлями Молотова". В какой-то момент бензовоз РФ подвергся атаке "коктейлями Молотова". Произошла яркая вспышка. Этот эпизод вызвал восторженные комментарии местных жителей.
Также военнослужащим, которые держат оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен в месяц. Такая сумма будет выплачиваться, пока не завершится война, заявил сегодня президент Владимир Зеленский.
Читайте также:
- В РФ газета выйдет на украинском, россиян просят не участвовать в агрессии против Украины
- "Ее кровь на его руках": реакция мировых СМИ на военную агрессию Путина
- Главная цель российской агрессии: уничтожить власти Украины и лично Зеленского - Подоляк