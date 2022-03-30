Украина не стреляет по военным объектам на территории России: Арестович назвал причину

Алексей Арестович / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Несмотря на то, что Россия регулярно бомбит различные гражданские и военные объекты Украины, наши Вооруженные Силы вообще не наносят ответные удары по военным целям на территории России.

Журналист BBC во время интервью попросил уточнить советника главы Офиса президента, есть ли у ВСУ возможность наносить удары по территории России. Если да – то почему тогда этого не делают.

По словам Арестовича, у Вооруженных Сил Украины есть соответствующее оружие, которое могло бы стрелять по военным объектам России. Однако могут быть отрицательные последствия.

"Есть возможность. Но это будет огромный аргумент для тех, кто говорит, что украинцы – агрессоры. Зачем им прибавлять мотивации?", – объяснил Арестович.

Читайте такжеРоссия готовит провокацию: хотят использовать жителей Херсона для захвата КиеваРанее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов. Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

После инцидента у россиян началась паника - в соцсетях Воронежа и Белгорода начали появляться сообщения о том, что результат взрыва – это якобы работа "украинских ДРГ". Позже в росСМИ сообщили, что причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор.

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