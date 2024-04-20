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Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне

Алексей Тесля
20 апреля 2024, 16:58
РФ может атаковать страны, которые не окажут большого противостояния, не исключает президент.
Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне
Владимир Зеленский предупредил об угрозе новой войны / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Если Украина не устоит, возможна война РФ с НАТО, под угрозой окажутся страны Балтии, заявил президент Владимир Зеленский.

"Хотя скажу, что если мы не выдержим это все, но я верю, что этого не произойдет, но предположим, что мы не выдержим, то в России не так много шагов куда идти дальше. Они придут в балтийские государства, хочет это кто-то не хочет, говорят, что этого не будет, все эти споры лишние - они точно придут, потому что им нужно куда-то идти вперед", - подчеркнул он в интервью бразильским СМИ.

Глава государства считает, что диктатор Владимир Путин может атаковать меньшие страны, которые не смогут оказать большого противостояния.

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"Второй раз он такую ошибку не повторит, потому что проще с меньшей страной. Меньше защищена, меньше людей, меньше оружия. И это будет страна, которая была в Советском союзе. И под это попадают балтийские страны. И он туда пойдет", - предупредил он.

Президент также считает, что в случае удара РФ по странам Балтии войскам НАТО будет сложно выбивать россиян.

"И это будет война Россия-НАТО. Безусловно, она будет, если Украина не устоит. Или не идти туда. И тогда это будет победа России над странами НАТО. И тогда будет перераспределение территорий по всему миру", - добавил Зеленский.

Зеленский предупредил о худшем сценарии окончания войны. Украина "проиграет войну", если Конгресс США не одобрит военную помощь, чтобы помочь ей противостоять вторжению России, заявил президент.

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

После того, как документ будет принят, Госдеп и Пентагон должны за 45 дней предоставить стратегию США по поддержке Киева. Кроме того, $23 миллиарда из этих денег пойдут на восполнение военных арсеналов Штатов.

Президент Джо Байден заявил, что поддержит проект помощи для Украины на 61 млрд долларов, ранее представленный Палатой представителей США, в случае одобрения документа Конгрессом.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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