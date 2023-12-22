'Украина одержит победу': Владимир Зеленский назвал главные цели Украины на 2024 год

Президент Украины активно поощряет дипломатов страны работать на укрепление обороны и международного партнерства.

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Президент Украины определил основные цели на грядущий год / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 22 декабря, выступил перед украинскими дипломатами, призвав их активнее работать в пользу Украины и сосредоточиться на усилении оборонной поддержки страны. Его выступление было посвящено ряду вопросов, среди которых главным было повышение поставок вооружения для Украины. Об этом сообщил Офис президента.

"Очень важно, что украинская позиция теперь представлена и понимается во всех наиболее влиятельных международных организациях. Все это - хорошие результаты. Но лучшие - еще впереди", - сказал Зеленский.

Президент определил два ключевых направления для дипломатов: усиление обороны и работа над имплементацией Украинской формулы мира. В частности, Зеленский подчеркнул положительные достижения Украины в международной политике. Он поощрил дипломатов работать больше, в том числе и в сфере оружия, поскольку Украина не намерена отступать и ее цель – победа.

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"Нам нужно больше оружия, потому что никто сдаваться не собирается. Украина одержит победу", - добавил президент.

Отдельной темой стало развитие оборонной промышленности в Украине. Зеленский подчеркнул важность привлечения возможностей для увеличения производства оружия, боеприпасов, техники и систем ПВО в Украине или через сотрудничество с международными партнерами. Президент выразил готовность разнообразить и усиливать собственные производственные способности для обеспечения обороны страны.

"Каждый из вас, кто может помочь Украине увеличить производство оружия, снарядов, техники, ПВО в Украине или соответствующую кооперацию с партнерами, должен это обеспечить", - подчеркнул Зеленский.

Важным направлением деятельности дипломатического корпуса является также евроинтеграция Украины. Подчеркнув значимость сотрудничества с Евросоюзом, Зеленский заявил о необходимости усиления работы над установлением полной интеграции с ЕС во всех отраслях. Также должна продолжаться работа по евроатлантической интеграции Украины.

"Относительно НАТО - это непросто. И нам нужен ключ к решению об Альянсе для Украины. И этот ключ нужно искать не только в высоких политических кабинетах. Надо убеждать общества - так, как мы смогли сделать в самом начале войны по объединению вокруг Украины. Убеждать сердца людей", - отметил глава государства.

Помощь Украине

Напомним, в 2024 году Нидерланды предоставят Украине первый пакет помощи на 102 миллиона евро. Это часть общего плана поддержки на сумму более 2 миллиардов евро. В то же время Финляндия приняла решение увеличить военную помощь Украине в 21-м пакете. Об этом сообщили пресс-службы обеих стран.

Кроме этого, для сохранения и увеличения помощи Европы Украине нужно активно сотрудничать с каждой европейской страной и Европейским союзом. Такое мнение высказал дипломат Владимир Огрызко, подчеркивая важность понимания Европой угрозы неуправляемой и агрессивной России.

Также Западная военная помощь является ключевым фактором в сдерживании российской агрессии в Украине. Анализ Института изучения войны показывает, что прекращение этой поддержки может сказаться на способности Украины противостоять российской оккупации и отстаивать свою территорию.

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