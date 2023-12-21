Нидерланды и Финляндия отправят Украине 'миллионные' пакеты помощи: на что пойдут средства

Нидерланды и Финляндия усилили поддержку Украины. Они отправили пакеты помощи на сумму более 3 миллиардов евро.

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Нидерланды и Финляндия предоставят Украине мощные пакеты помощи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Нидерланды выделяют первый пакет помощи в 2024 году для Украины на сумму 102 миллиона евро. Эта сумма является частью общей суммы для поддержки Украины более чем на 2 миллиарда евро. В то же время Финляндия приняла решение предоставить Украине больше военной помощи в 21-м пакете. Об этом сообщила пресс-служба нидерландского правительства и Минобороны Финляндии.

Правительство Нидерландов выделяет более 102 миллионов евро на гуманитарную помощь и неотложные нужды в Украине в 2024 году. Это поможет стране пережить сложный зимний период и подготовиться к весне.

"Продолжающаяся война продолжает наносить ущерб украинскому обществу и экономике. Поэтому потребности остаются такими же большими, как и раньше", - отмечается в заявлении. видео дня

По данным правительства, первый транш будет направлен на поддержку Украины в течение первых 4 месяцев следующего года. Власти Нидерландов планируют эти средства использовать для различных целей, в частности:

15 млн евро на гуманитарную помощь через украинский гуманитарный фонд УКГВ ООН;

Еще 15 млн евро будет выделено на разминирование сельскохозяйственных земель и освобожденных территорий;

62 млн евро поступят на поддержку правительства Украины в предоставлении базовых услуг, восстановление критической инфраструктуры и обеспечение реформ через специальную программу восстановления Украины и Молдовы (SPUR), которая является частью Международной ассоциации развития (IDA) Всемирного банка;

Также 10 млн евро пойдет на поставку для украинской электросети.

Военная помощь от Финляндии

Кроме этого, Финляндия объявила о предоставлении Украине новой партии военной помощи. Президент страны Саули Ниинистьо подтвердил это решение, которое стало 21-й по счету поставкой военной помощи в Украину из Финляндии. Общая стоимость поставок оборудования составляет более 1,6 миллиарда евро.

"Финляндия предана поддержке Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Общая стоимость комплектов оборонного оборудования, которые мы поставляем, сейчас составляет 1,6 миллиарда евро", - заявил министр обороны Антти Хакканен.

Детали помощи из Финляндии, включая способ доставки и конкретное содержание, пока не разглашаются по соображениям безопасности. Принятие решения о военной помощи было обусловлено потребностями Украины, а также оценкой возможностей Сил обороны страны.

Проблемы с помощью от США

Напомним, недавно лидер демократов Чак Шумер объявил, что Сенат США планирует проголосовать за законопроект о выделении более 60 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Законодатели отложили отпуск для рассмотрения этой инициативы.

Как сообщал Главред, до конца декабря в Минобороны США закончатся средства, предназначены на замену оружия для Украины. Конгресс еще не принял решение о выделении дополнительных денег. Пентагон тратит последние миллиарды на новое вооружение, которое должно заменить отправленное в Украину.

Также Сенат США, вероятно, отложит рассмотрение финансирования помощи Украине до января. Партия Байдена надеется, что законопроекты будет возможно дописать и утвердить сразу после отпуска в январе.

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