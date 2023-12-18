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Изначально Запад рассматривал помощь Украине как временную: эксперт объяснил ситуацию с оружием

Яна Ставская
18 декабря 2023, 18:10
Украинское общество сильно расслабилось, думая, что Запад будет помогать всегда, отметил Загородний.
снаряды 155-мм, Израиль, Украина
США могут сократить Украине помощь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Запад изначально рассматривал помощь Украине как временную перед тем, как украинцы сами начнут производить оружие, рассказал в интервью Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт считает, что угрозами сократить помощь Запад сейчас "подталкивает нас к таким действиям". Некоторые подвижки есть, добавил Загородний.

"Например, у громад забрали налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), банки наконец обложили налогом на 50% – и это правильно. Ведь финансовая система, которая не обеспечивает оборонку и реальный сектор кредитами, является паразитом, который не должен жрать столько ресурсов", - ответил эксперт.

Задача украинцев - обеспечить армию, поддержать реальный сектор экономики и производство вооружения, подчеркнул Загородний.

Смотрите видеоверсию прогноза Тараса Загороднего для Украины на 2024 год:

По мнению Загороднего, государством должен быть ликвидирован Укроборонпром, а все заказы предприятия должны получать напрямую.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Украине не хватает оружия

На фоне разразившихся споров в Конгрессе США по поводу дальнейшего финансирования военной помощи Украины много западных СМИ начали описывать сценарии поражения ВСУ.

Американский президент Джо Байден, призывая законодателей наконец-то решить вопрос поддержки Киева, предположил, что Путин на Украине не остановится и в ближайшем будущем с российской армией будут воевать уже солдаты США. По данным Минобороны Германии, угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове со стороны России нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием.

Сами же российские оккупанты воспользовались падением поддержки Украины Евросоюзом и США и пошли в новое масштабное наступление, вытесняя ВСУ за счет мясных штурмов и преимущества в артиллерийских снарядах.

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