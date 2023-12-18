Изначально Запад рассматривал помощь Украине как временную: эксперт объяснил ситуацию с оружием

Запад изначально рассматривал помощь Украине как временную перед тем, как украинцы сами начнут производить оружие, рассказал в интервью Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
Эксперт считает, что угрозами сократить помощь Запад сейчас "подталкивает нас к таким действиям". Некоторые подвижки есть, добавил Загородний.
"Например, у громад забрали налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), банки наконец обложили налогом на 50% – и это правильно. Ведь финансовая система, которая не обеспечивает оборонку и реальный сектор кредитами, является паразитом, который не должен жрать столько ресурсов", - ответил эксперт.
Задача украинцев - обеспечить армию, поддержать реальный сектор экономики и производство вооружения, подчеркнул Загородний.
Смотрите видеоверсию прогноза Тараса Загороднего для Украины на 2024 год:
По мнению Загороднего, государством должен быть ликвидирован Укроборонпром, а все заказы предприятия должны получать напрямую.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
Украине не хватает оружия
На фоне разразившихся споров в Конгрессе США по поводу дальнейшего финансирования военной помощи Украины много западных СМИ начали описывать сценарии поражения ВСУ.
Американский президент Джо Байден, призывая законодателей наконец-то решить вопрос поддержки Киева, предположил, что Путин на Украине не остановится и в ближайшем будущем с российской армией будут воевать уже солдаты США. По данным Минобороны Германии, угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове со стороны России нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием.
Сами же российские оккупанты воспользовались падением поддержки Украины Евросоюзом и США и пошли в новое масштабное наступление, вытесняя ВСУ за счет мясных штурмов и преимущества в артиллерийских снарядах.
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