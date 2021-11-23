Украина под угрозой новой COVID-вспышки: эксперт объяснил неизбежность локдауна

Ситуация в стране будет зависеть от вспышки коронавируса в Европе, говорит Юрий Ганиченко.
Глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал о том, что в Украине вскоре может начаться новая вспышка коронавируса.
В Украине новая волна заражений COVID-19 может начаться сразу после Нового года и будет зависеть от двух факторов, подчеркнул он в ходе еженедельного онлайн-брифинга во вторник.
По его словам, ситуация в стране будет зависеть от вспышки коронавируса в Европе, а также ограничений и запретов, которые будут действовать в Украине.
Эксперт уверен в том, что если не введут локдаун, то волна начнется в январе. Локдаун поможет выиграть время и тогда волна начнется приблизительно в середине февраля.
"Риск возобновления роста заболеваемости все еще высок, ведь Европа ежедневно бьет рекорды заболеваемости COVID-19 из-за повторных вспышек ряда европейских стран", - сказал он.
Он отметил, что за последнюю неделю количество ковидных пациентов уменьшилось на 13%, а количество занятых больными коек с кислородом снизилось с 70% от их общего числа до 55% (резерв свободных коек с кислородом вырос до 33 тыс.).
Кроме того, Ганиченко сообщил, что показатель смертности от ковид инфекции также демонстрирует признаки начала спада, опустившись на 3%.
Читайте такжеУкраина получит 50 млн доз COVID-вакцины от Pfizer: как ее будут использовать
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 23 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 729 жителей страны. В том числе заболели 1058 детей и 231 медработник.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 055 человек; летальных случаев - 720; выздоровели 23 107 человек.
Читайте еще:
- В Украине нет подтвержденных случаев смерти из-за вакцинации от коронавируса – Минздрав
- Коронавирус не в тройке лидеров: Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев
- В Украине ускоряется спад заболеваемости коронавирусом - Ляшко