Украина под угрозой новой COVID-вспышки: эксперт объяснил неизбежность локдауна

В Украине прогнозируют новую волну коронавируса / Фото Reuters

Глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал о том, что в Украине вскоре может начаться новая вспышка коронавируса.

В Украине новая волна заражений COVID-19 может начаться сразу после Нового года и будет зависеть от двух факторов, подчеркнул он в ходе еженедельного онлайн-брифинга во вторник.

По его словам, ситуация в стране будет зависеть от вспышки коронавируса в Европе, а также ограничений и запретов, которые будут действовать в Украине.

Эксперт уверен в том, что если не введут локдаун, то волна начнется в январе. Локдаун поможет выиграть время и тогда волна начнется приблизительно в середине февраля.

"Риск возобновления роста заболеваемости все еще высок, ведь Европа ежедневно бьет рекорды заболеваемости COVID-19 из-за повторных вспышек ряда европейских стран", - сказал он.

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Он отметил, что за последнюю неделю количество ковидных пациентов уменьшилось на 13%, а количество занятых больными коек с кислородом снизилось с 70% от их общего числа до 55% (резерв свободных коек с кислородом вырос до 33 тыс.).

Кроме того, Ганиченко сообщил, что показатель смертности от ковид инфекции также демонстрирует признаки начала спада, опустившись на 3%.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 23 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 729 жителей страны. В том числе заболели 1058 детей и 231 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 055 человек; летальных случаев - 720; выздоровели 23 107 человек.

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