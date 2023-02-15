Украина получила наилучший шанс изменить ход войны – ISW

54 государства, будут поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе.

Ллойд Остин, Алексей Резников / скриншот

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что 54 государства-члена Контактной группы по обороне будут продолжать поддерживать нашу страну в долгосрочной перспективе.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что недавние пакеты западной помощи для Украины "представляют собой наилучший шанс для Киева решительно изменить ход войны".

Эксперты указали на тот факт, что издание Washington Post накануне заседания опубликовало материал, в котором указало, что официальные лица США в частном порядке дали Украине сигнал о том, что западная помощь Украине в сфере безопасности ограничена.

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Со своей стороны, Остин заявил, что Контактная группа по обороне Украины, в которую входят 54 государства, будет "поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе", в частности и во время весеннего контрнаступления.

Заседание Рамштайн-9

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего заявления на встрече государств-союзников Украины на американской базе в Рамштайне отметил, что страны готовы продолжить оказывать военную помощь Киеву в отражении военной агрессии РФ.

В итоговом заявлении Остин сказал, что страны-партнеры не приняли решение о предоставлении Украине истребителей. По его словам, Запад намерен решить насущные проблемы Киева для проведения контрнаступления весной.

Также глава Пентагона Остин подчеркнул, что США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Норвегия, Чехия и Нидерланды отправят Украине танки. Франция и Италия намерены передать Киеву системы ПВО.

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