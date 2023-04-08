УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина пойдет в контрнаступление и Россия все увидит на поле боя – ГУР

Андрей Ганчук
8 апреля 2023, 14:48 обновлено 8 апреля, 14:52
186
Спецслужбы страны-агрессора РФ подделали документы с якобы детальной информацией о контрнаступлении ВСУ, сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.
ВСУ, войска РФ
Оккупанты России увидят планы ВСУ на поле боя - ГУР / Коллаж 36-я ОМБП, УНИАН

Так называемый "слив засекреченных военных документов о планах ВСУ на поле боя" является подделкой спецслужб страны-оккупанта России. Ни для кого не секрет, что Украина нуждается в танках, авиации, боеприпасах и вооружениях в целом. Армия перейдет в контрнаступление, а враг увидит планы Киева уже на поле боя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, он рассказал о том, что "сливы военной информации" – подделка спецслужб РФ. В, дескать, "документах" неправильные цифры, а часть информации явно взята из открытых источников.

"Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников", - отметил Юсов.

видео дня

По его словам, нужды армии обсуждались на разном уровне, и эта информация не является каким-либо секретом.

"Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать", - добавил представитель военной разведки.

Также Андрей Юсов уточнил, что ВСУ перейдут в контрнаступление, и тогда российские оккупанты увидят планы армии уже на поле боя и предположил, что подделка РФ документов может быть связана с попыткой сорвать или замедлить предоставление Украине военной помощи от Запада.

В Офисе президента подтвердили позицию ГУР

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в этой ситуации работали российские спецслужбы, которые попытались посеять сомнения, подозрения и внести расколы.

"Цель "сливов" секретных данных очевидна: 1. Отвлечь внимание. 2. Посеять сомнения и взаимные подозрения. 3. Внести расколы... Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализируя "слив", - подчеркнул Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

"Слив документов США и НАТО" по контрнаступлению армии Украины

Американское издание The New York Times выпустило статью, в которой говорилось о том, что на текущей неделе в Twitter и Telegram попали якобы "секретные документы" с планами Соединенных Штатов и НАТО по наращиванию сил армии Украины перед контрнаступлением ВСУ.

Согласно информации журналистов, в Пентагоне уже решили провести соответствующее расследование. По мнению военных аналитиков, документы, вероятно, отличаются от первоначальных вариантов. Потери сил обороны Украины завышены, а войск РФ – занижены. Как полагают эксперты, речь может идти о кампании Москвы по дезинформации.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал информацию о, дескать, "сливе деталей подготовки контрнаступление ВСУ" российским вбросом.

"С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов - это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро", - добавил чиновник.

В Главном управлении разведки посчитали распространение информации о якобы "контрнаступлении ВСУ" попыткой страны-оккупанта России сорвать или замедлить контрнаступательную операцию армии Украины. Враг хочет посеять хаос.

Война России против Украины:

ГУР Минобороны Украины Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина пойдет в контрнаступление и Россия все увидит на поле боя – ГУР

Украина пойдет в контрнаступление и Россия все увидит на поле боя – ГУР

14:48 Украина
Выборы в США и возвращение Трампа: дипломат оценил сценарий вмешательства России

Выборы в США и возвращение Трампа: дипломат оценил сценарий вмешательства России

13:38 Украина
"Тотальное фиаско": Огрызко объяснил, чем для Трампа обернутся скандальные слова о войне в Украине

"Тотальное фиаско": Огрызко объяснил, чем для Трампа обернутся скандальные слова о войне в Украине

12:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:03

Как выглядит сын Скабеевой и Попова: свежие фото единственного сына пропагандистов

14:50

"Размажут по стенке": Трамп станет главной мишенью на выборах – экс-глава МИДВидео

14:48

Украина пойдет в контрнаступление и Россия все увидит на поле боя – ГУРВидео

14:43

В России собрались отомстить Ротару за поддержку УкраиныВидео

14:31

Найди красные дротики: только люди с высоким IQ могут разглядеть их

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:48

"Они все видят!": Скабеева закатила истерику перед контрнаступлением ВСУВидео

13:38

Выборы в США и возвращение Трампа: дипломат оценил сценарий вмешательства РоссииВидео

13:31

Курс доллара пересек "красную линию": эксперты рассказали украинцам, что делать со сбережениямиВидео

13:14

В Великобритании впервые вылечили собаку от алкоголизмаВидео

Реклама
12:50

"Бесноватые и иуды": Ломаченко опять выложил в Сеть текст, оскорбляющий украинцев

12:47

"Тотальное фиаско": Огрызко объяснил, чем для Трампа обернутся скандальные слова о войне в УкраинеВидео

12:32

Били по войскам РФ из HIMARS, те отбивались: ВСУ пытались освободить Запорожскую АЭС – TimesВидео

12:12

Карма для мужа Шакиры: любовница Пике изменила ему с футбольным тренеромВидео

12:00

В Украине появится новый тип пенсий: кому повезет получить дополнительные 7 тысяч грнВидео

11:55

Гороскоп на завтра 9 апреля 2023: Близнецам – деньги, Девам - возможностиВидео

11:29

11-летняя девочка на руках вынесла своих братика и сестричку из горящего дома в СумахВидео

11:15

"Выглядела, как огромный шкаф на ножках": Полякова смело показала себя в максимальном весеВидео

11:00

Медведев закатил ярую истерику и размечтался об "исчезновении Украины с планеты"Видео

10:19

Налог на недвижимость: сколько и за какие квартиры придется заплатить украинцамВидео

10:12

Диалог о прекращении огня в Украине сыграет на руку РФ, переговоры пока невозможны – БлинкенВидео

Реклама
09:24

Си Цзиньпин "забыл" о Путине и РФ, встреча с Макроном может стать началом пути к миру – BloombergВидео

09:05

Гороскоп на сегодня 8 апреля 2023: Скорпионам – препятствие, Рыбам - трудностиВидео

09:00

Трамп получил под дых, демократы и республиканцы не пустят его в Белый дом - ОгрызкоЭксклюзив

08:58

"Сохранил множество жизней побратимов": на Донетчине погиб боец батальона "Волки Да Винчи"Видео

08:26

Россию охватила паника в ожидании контрнаступления ВСУ – Институт изучения войныВидео

08:20

Архаичные шизофреники все разрушают, теряют и пытаются ухватиться за прошлоемнение

07:42

Путин получил ответ: НАТО проведет крупнейшие в истории блока авиаучения у границ РоссииВидео

06:20

Я вам сейчас покажу, откуда готовится контрнаступление, или Пару слов про слив NYTмнение

05:05

"У них нет права на ошибку": эксперт объяснил, почему в США не арестовали ТрампаВидео

04:34

"Заберите у неё уже телефон!": Волочкова без штанов показала, чем занимается в 2 часа ночиВидео

04:00

"Я не чувствую вины": женщина заставила своего сына-подростка спать на морозе

03:20

Початки попрут, как на дрожжах: как правильно прорастить кукурузу в домашних условиях

02:45

Журналист рассказал, идет ли под носом у Путина грызня за власть в РФВидео

02:15

Придется стирать еще раз: почему нельзя оставлять мокрую одежду в стиральной машине

01:33

"Бунт в РФ могут поднять якуты или буряты": журналист оценил шансы на развал РФВидео

01:00

Можно ли засыпать гречку в кипящую воду: 2 правила вкусной каши

00:12

Какой маникюр сейчас в моде: красивый голубой маникюр с невероятным омолаживающим эффектомФото

07 апреля, пятница
23:56

Еще одна страна СНГ отменила мероприятие с пропутинскими артистами

23:32

Платье вверх: Галкин показал, как Пугачева отрывалась на его дне рождения

23:25

Власть Путина будет "трещать по швам", а контрнаступление ВСУ - "мощным и неожиданным" - астрологВидео

Реклама
22:43

Как ухаживать за сливой, чтобы она плодоносила и принесла богатый урожай

22:36

На земле Крыма царит зло под триколором РФ, но Украина освободит полуостров – ЗеленскийВидео

22:27

"Они выдавливают нас": оккупанты, вероятно, захватили западный берег Бахмута - ЖдановВидео

21:49

"Пропагандистская глупость": Подоляк разнес Россию за фейки о биолабораторияхВидео

21:48

Почему 3 запрета никогда не нарушали в Вербное воскресенье: приметы 9 апреля и что нельзя делатьВидео

21:43

Головоломка, с которой справятся только самые внимательные: нужно найти 16 тигров за 21 секунду

21:35

Марк Фейгин. Неудобная для Путина правда вырвалась наружуВидеоблоги

21:17

Что можно сделать со старым салом: 4 причины достать кусок, который завалялся в холодильникеВидео

21:13

"Не готова отказаться": Лобода удивила новым заявлением о РФВидео

21:00

"Погибла моя Катюша": россияне безжалостно убили 25-летнюю красавицу-военнуюВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять