Украина пойдет в контрнаступление и Россия все увидит на поле боя – ГУР

Спецслужбы страны-агрессора РФ подделали документы с якобы детальной информацией о контрнаступлении ВСУ, сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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Оккупанты России увидят планы ВСУ на поле боя - ГУР / Коллаж 36-я ОМБП, УНИАН

Так называемый "слив засекреченных военных документов о планах ВСУ на поле боя" является подделкой спецслужб страны-оккупанта России. Ни для кого не секрет, что Украина нуждается в танках, авиации, боеприпасах и вооружениях в целом. Армия перейдет в контрнаступление, а враг увидит планы Киева уже на поле боя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, он рассказал о том, что "сливы военной информации" – подделка спецслужб РФ. В, дескать, "документах" неправильные цифры, а часть информации явно взята из открытых источников.

"Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников", - отметил Юсов.

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По его словам, нужды армии обсуждались на разном уровне, и эта информация не является каким-либо секретом.

"Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать", - добавил представитель военной разведки.

Также Андрей Юсов уточнил, что ВСУ перейдут в контрнаступление, и тогда российские оккупанты увидят планы армии уже на поле боя и предположил, что подделка РФ документов может быть связана с попыткой сорвать или замедлить предоставление Украине военной помощи от Запада.

В Офисе президента подтвердили позицию ГУР

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в этой ситуации работали российские спецслужбы, которые попытались посеять сомнения, подозрения и внести расколы.

"Цель "сливов" секретных данных очевидна: 1. Отвлечь внимание. 2. Посеять сомнения и взаимные подозрения. 3. Внести расколы... Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализируя "слив", - подчеркнул Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

"Слив документов США и НАТО" по контрнаступлению армии Украины

Американское издание The New York Times выпустило статью, в которой говорилось о том, что на текущей неделе в Twitter и Telegram попали якобы "секретные документы" с планами Соединенных Штатов и НАТО по наращиванию сил армии Украины перед контрнаступлением ВСУ.

Согласно информации журналистов, в Пентагоне уже решили провести соответствующее расследование. По мнению военных аналитиков, документы, вероятно, отличаются от первоначальных вариантов. Потери сил обороны Украины завышены, а войск РФ – занижены. Как полагают эксперты, речь может идти о кампании Москвы по дезинформации.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал информацию о, дескать, "сливе деталей подготовки контрнаступление ВСУ" российским вбросом.

"С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов - это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро", - добавил чиновник.

В Главном управлении разведки посчитали распространение информации о якобы "контрнаступлении ВСУ" попыткой страны-оккупанта России сорвать или замедлить контрнаступательную операцию армии Украины. Враг хочет посеять хаос.

Война России против Украины: