Украина рискует потерять безвиз из-за потока нелегалов: в ГМС раскрыли худший сценарий

Мигранты на границе Беларуси и Польши / Фото Reuters

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко прокомментировала вероятность отмены безвизового режима между Украиной и Европейским союзом.

Как подчеркнула она в интервью РБК-Украина, если поток мигрантов из Беларуси пойдет в Украину, то это создаст риски для безвизового режима.

Она пояснила, что в ЕС могут закрыть шлагбаум на границе с Украиной, если мигранты будут стремиться попасть в страны Евросоюза через нашу страну.

"Мы все понимаем, что цель этих мигрантов не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", - говорит глава ГМС.

Науменко добавила, что Украина, конечно, будет выполнять взятые на себя обязательства и принимать мигрантов в рамках реадмиссии: "Но опять же будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения в страну происхождения".

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Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши

Напомним, группы нелегальных мигрантов собрались на границе Беларуси и Польши. Одна часть людей отправилась в леса, другая – через контрольно-пропускные пункты. Они силой пытались осуществить прорыв на территорию польского государства: ломали забор, используя для этого щипцы, лопаты и бревна. Силовики отражали атаки нелегалов.

Александр Лукашенко обвинил Польшу в якобы концентрации войск у белорусских границ и заявил об опасности подключения к миграционному кризису России.

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