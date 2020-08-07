Политтехнолог раскрыл новую стратегию Путина по Украине

Со временем у Кремля начали таять надежды на податливость президента Украины, поделился эксперт.
В 2019 году президент России Владимир Путин надеялся на то, что с украинским лидером Владимиром Зеленским можно договориться на условиях Кремля, а теперь у главы РФ появилась новая стратегия.
У Кремля со временем начали таять надежды на податливость Зеленского, и поэтому появилась новая концепция по Украине, рассказал политтехнолог Алексей Голобуцкий в интервью Фактам.
По словам собеседника, суть новой концепции заключается в том, чтобы максимально ослабить главу Украины.
"У Путина своя стратегия. Еще год назад он надеялся, что с Зеленским можно будет договориться на условиях Кремля… со временем у Кремля начали таять надежды и на податливость Зеленского. Поэтому у Путина появилась новая концепция. Ее суть – максимально ослабить президента Украины", – добавил Голобуцкий.
Читайте такжеАмериканский генерал предупредил, когда Украине грозит атака РоссииРанее эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса говорил, что всегда будет оставаться вероятность нападения РФ на Украину, но сейчас российской стороне это невыгодно с политической точки зрения.
Куса полагает, что Владимиру Путину сейчас не нужна новая военная агрессия против украинского государства.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".