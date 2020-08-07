Политтехнолог раскрыл новую стратегию Путина по Украине

Владимир Путин изменил стратегию по Украине, сообщил политтехнолог / Reuters

В 2019 году президент России Владимир Путин надеялся на то, что с украинским лидером Владимиром Зеленским можно договориться на условиях Кремля, а теперь у главы РФ появилась новая стратегия.

У Кремля со временем начали таять надежды на податливость Зеленского, и поэтому появилась новая концепция по Украине, рассказал политтехнолог Алексей Голобуцкий в интервью Фактам.

По словам собеседника, суть новой концепции заключается в том, чтобы максимально ослабить главу Украины.

"У Путина своя стратегия. Еще год назад он надеялся, что с Зеленским можно будет договориться на условиях Кремля… со временем у Кремля начали таять надежды и на податливость Зеленского. Поэтому у Путина появилась новая концепция. Ее суть – максимально ослабить президента Украины", – добавил Голобуцкий.

Читайте такжеАмериканский генерал предупредил, когда Украине грозит атака РоссииРанее эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса говорил, что всегда будет оставаться вероятность нападения РФ на Украину, но сейчас российской стороне это невыгодно с политической точки зрения.

Куса полагает, что Владимиру Путину сейчас не нужна новая военная агрессия против украинского государства.