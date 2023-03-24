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Украина в одностороннем порядке отдала РФ тяжелораненых и больных пленных

24 марта 2023, 15:02
Украина в одностороннем порядке передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку.
Выдача раненых
Выдача раненых / коллаж фото Координационного штаба по обращению с военнопленными

Украина в одностороннем порядке передала стране-агрессору, России, тяжелораненых и тяжелобольных солдат российской армии, которые находились в украинском плену. Об этом сообщается на Facebook-странице "Координационного штаба по обращению с военнопленными".

"Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченную в плен с начала широкомасштабного вторжения", – говорится в тексте.

Как говорят украинские чиновники, передачу людей осуществили в рамках статей 109-114 Женевских конвенций и при участии представителей "Международного комитета Красного Креста".

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Кроме того, напоминают украинцы, Кремль в который раз пренебрег международными нормами и до сих пор удерживает в заложниках тысячи граждан Украины, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, некомбатантов (лица, не входящие в состав вооруженных сил воюющей страны или входящие, но которые не участвовали в боевых действиях), детей и женщин.

  • Выдача русским их тяжелораненных военнопленных
    Выдача русским их тяжелораненных военнопленных "Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными"
  • Выдача русским их тяжелораненных военнопленных
    Выдача русским их тяжелораненных военнопленных "Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными"
  • Выдача русским их тяжелораненных военнопленных
    Выдача русским их тяжелораненных военнопленных "Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными"
  • Выдача русским их тяжелораненных военнопленных
    Выдача русским их тяжелораненных военнопленных "Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными"
  • Выдача русским их тяжелораненных военнопленных
    Выдача русским их тяжелораненных военнопленных "Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными"

Страна-агрессор, РФ, регулярно отказывается даже допускать представителей "Международного комитета Красного Креста" к местам содержания пленных, не обеспечивает им связь с родными, питанием нужного уровня, медицинской помощью – при этом специально создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе, подчеркнули в украинском Координационном штабе.

"Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессора, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины", – подытожили его сотрудники.

Обмен пленными между Украиной и оккупантами

На данный момент самый крупный и резонансный обмен пленными состоялся 21 сентября прошлого года. Тогда из застенков врагов удалось вернуть 215 защитников Украины - в том числе бойцов, которые защищали осажденный Мариуполь.

Позже тогдашний и.о. руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил - 200 человек обменяли на скандального политика Виктора Медведчука - кума российского диктатора Владимира Путина. Эта новость вызвала крайне яростную реакцию в тамошних шовинистически имперских кругах.

Как позднее утверждал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк - российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по обмену военнопленными.

"Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", - заявил он.

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обмен пленными война России и Украины
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