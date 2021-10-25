Украина впервые примет участие в закрытом заседании НАТО

Украина впервые будет на закрытом заседание НАТО / УНИАН

Представитель Украины впервые примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений, сообщили в Минобороны Украины.

Заседание под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится во вторник, 26 октября. Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов.

"Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО", - отметил Носов.

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По его словам, на заседании будут обсуждать инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижения оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.

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В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи Носова с Национальным директорами по вооружению государств-членов НАТО.

Сотрудничество Украины и НАТО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сделал заявление о том, что в Украине, дескать, уже создаются "учебно-тренировочные лагеря", которые реально являются "базами НАТО". По словам главы государства, он уже договорился с Путиным об алгоритме совместных действий для того, чтобы не допустить появления иностранных войск на границах РБ и России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия отвечает на якобы "размещение войск НАТО в Украине" совместными военными учениями с Беларусью. Как утверждает спикер Кремля, возможное появление войск Альянса на территории украинского государства – это "пересечение красных линий" для Москвы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина самостоятельно будет решать, какие действия нужно предпринять для защиты собственной безопасности, а "красные линии Москвы" ограничиваются территорией РФ.