Украина 'втягивает Варшаву в войну': в МИД жестко ответили на обвинения Польши

РФ ведет войну не только против Украины, но и против европейской архитектуры безопасности, напомнили в МИД.

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В Украине ответили на заявление Польши / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 117 окрема механізована бригада

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Сбивание ракет РФ Польшей отвечает интересам Варшавы

В МИД считают неприемлемыми заявления польских чиновников

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на заявление отдельных польских чиновников относительно утверждений о якобы втягивании Польши в войну.

"Считаем безосновательными утверждения вице-премьер-министра - министра цифровизации Республики Польша о якобы желании президента Украины втянуть Польшу в войну с Россией из-за сбития российских ракет над территорией Украины", — говорится в заявлении МИД.

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Украинские дипломаты убеждены в том, что сбивание российских ракет и дронов, которые летят в направлении Польши, над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан.

В более широком контексте в МИД напомнили, что Россия ведет войну не только против Украины, но и в целом против европейской архитектуры безопасности, важной частью которой является Польша. Преодоление российской агрессии против Украины является жизненным интересом Польши.

"Принимая во внимание многочисленные провокации, кибератаки и нарушения суверенного воздушного пространства Польши и других европейских государств российскими ракетами и дронами, говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну представляется, как минимум, неприемлемым", — подчеркивается в заявлении.

В Министерстве разъяснили, что факты свидетельствуют об обратном - сопротивление Украины предотвращает расширение войны и потенциальные военные угрозы для Польши.

"Убеждены, что в условиях продолжающейся российской агрессии важно сохранять и укреплять солидарность между Украиной и Польшей. Именно на это направлена политика украинского правительства. Рассчитываем, что польское правительство разделяет такую цель", — указывается в тексте.

В МИД Украины также добавили, что рассчитывают на продолжение активного взаимодействия для приближения победы над общим исконным врагом и восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Что такое МИД Украины? Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

Ранее вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается "втянуть Польшу в войну с Россией". Так он отреагировал на призывы к Варшаве сбивать российские ракеты над территорией Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обращался к Польше с призывом сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос перехвата российских ракет в воздушном пространстве над Украиной силами стран-членов альянса вызывает сложные дискуссии.

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