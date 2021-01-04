Украина заявила о планах провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году

Олимпиада может пройти и в Украине / Reuters

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина хотела бы провести Олимпиаду в 2030 или 2032 году.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на Зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также Юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель – взрослая Олимпиада", - цитирует чиновника Суспильне.Спорт.

По словам министра, Украина через десять лет станет более развитой страной и сможет провести Олимпийские игры.

"Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду – это классная цель для нас. Что такое Олимпиада? Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободны [рабочие] места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы – это туризм", - сказал Гутцайт.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании провести в Украине Олимпийские игры. Он говорил, что "Украине нужен спортивный Оскар".

Как известно, Олимпиада-2028 состоится в 2017 году в Лос-Анджелесе.

Будут бороться за проведение зимней Олимпиады-2030: Япония (Саппоро), США (Солт-Лейк Сити), совместная заявка Испании, Андорры и Франции (Барселона-Пиренеи). Также о намерении заявляла Канада (Ванкувер) и Украина.

Планируют бороться за проведение летней Олимпиады-2032: Индия (Мумбаи), Индонезия (Джакарта), Катар (Доха), Германия (Рейнско-Рурская область), Испания (Мадрид), Австралия (Квинзленд).