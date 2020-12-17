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Россию отстранили от международных спортивных соревнований

17 декабря 2020, 18:26

Срок ограничения составляет два года.

Олимпиада
Олимпиада пройдет без России / Фото: УНИАН

Спортсмены из России не смогут представлять свою страны на международных спортивных состязаниях на протяжении последующих двух лет.

Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS). В нем уточняется, что россияне не смогут участвовать под своим флагом на летних и зимних Олимпийских играх в Токио и Пекине 2021 и 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года.

Уточняется, что радикальное решение было принято вследствие того, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.

По информации CAS, в течение двухлетнего периода спортсмены и другие члены команд из РФ не смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также прочих международных соревнованиях под российским флагом. Впрочем, имеют право выступать на международных состязаниях как "нейтральные атлеты". Однако гимн России использовать на церемонии награждения запрещено.

Читайте такжеШведский спортсмен побил рекорд Сергея БубкиВ решении уточняется, что Россия не сможет принимать у себя международные турниры. Решение CAS затрагивает чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Отметим, соревнований европейского уровня этот запрет не касается.

Согласно решению суда, официальные лица РФ не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. Также Россию обязали заплатить 1,27 млн долларов в качестве компенсации расходов за судебные тяжбы.

Санкции против России

  • 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.

  • 20 июля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.

  • 16 июля США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.

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