Украинцам озвучили стоимость газа в феврале: цену снизила только одна компания

Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ для населения / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ для населения Украины на февраль 2022 года.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

В зависимости от поставщика, в феврале 2022 года цены будут колебаться от 7,70 до 11,99 грн за кубометр.

Отмечается, что, по сравнению с январем, одна компания снизила свою годовую цену - с 8,10 до 7,70 грн за куб. Остальные поставщики свои годовые предложения не изменили. Большинство, а именно 38 компаний, установили цены ниже 8 грн за кубометр.

Самое выгодное годовое предложение, по сравнению с январем, предложила компания "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн за куб. м. Компания "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) установила цену 7,79 грн за кубометр.

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Далее следуют компании: Neogas с ценой 7,80 грн за куб. м, "Трейд КП Луцкводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" - 7,89 грн за куб. м, "Паливэнерго" - 7,90 грн за куб. м, "Енергогарантия" - 7,95 грн за куб. об.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не изменила свой годовой тариф, предложив 7,96 грн за кубометр. Такую же цену обнародовали "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаззбут".

Остальные компании имеют ценники от 7,98 до 11,99 грн за кубометр.

Как сообщал Главред, ранее Землянский заявил, что тарифы на газ в Украине в 2022 году могут вырасти как минимум вдвое.

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