Украинцы ликвидировали российского оккупанта с позывным "Путин"

Оккупант Владимир Гуцов ("Путин") / t.me/AFUStratCom/1039

Украинские бойцы продолжают громить подразделения российских захватчиков, которые вторглись на Украину. Как сообщает Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ, накануне воины ВСУ ликвидировали солдата армии оккупантов Владимира Гуцова (с позывным "Путин").

"Путин погиб, но опять не тот. Плохо, что не настоящего (ликвидировали. – Главред). Но и до него руки дойдут", –написали представители Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Также известно, что захватчика Гуцова ликвидировали под Александровкой на Николаевщине. Судя по записям в российских соцсетях, "Путина" убили еще 1 апреля 2022 года.

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Напомним, ранее ВСУ ликвидировали предателя Украины, примкнувшого к оккупантам после аннексии Крыма. В качестве "груза-200" в РФ отправился командир взвода Кирилл Костенников из Севастополя. Он был убит на Донбассе.

Гибель оккупанта подтвердили пропагандистские СМИ.

Кирилл Костенников был лейтенантом, командиром взвода управления (батареи) реактивной артиллерийской батареи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

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