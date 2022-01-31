Украинцы перестали бояться вторжения Путина, но готовы защищать страну – CNN

Украинцы готовы защищать свою страну от Путина / Фото Reuters

Американский телеканал CNN поинтересовался у украинцев разных возрастов, как они относятся к новостям о возможном вторжении России в Украину. Оказалось, что жители Киева не поддаются панике. Людей не смущают барабаны войны и ролики в соцсетях, на которых видно, как российские танки перебрасывают к границам Украины. При этом украинцы готовы защищать свою страну.

"Улицы Киева не похожи на улицы города, готовящегося к войне. Магазины и предприятия работают в обычном режиме, на вокзале нет взволнованных матерей с наспех собранными чемоданами. Казино и бары открыты. Но под поверхностью скрывается тихое неповиновение, граничащее с фатализмом. Как не устаёт повторять президент Владимир Зеленский: "Мы живём с российской угрозой уже восемь лет. Нет причин для паники". Флегматичный подход Зеленского находит отклик на улицах", - говорится в статье.

42-летний полицейский Юрий говорит, что он ничуть не боится вторжения России.

"Я вижу всех солдат. Мне не страшно, и я готов защищать — на самом деле, не только я, каждый готов защищать свою страну", - сказал мужчина.

19-летняя студентка Дарина отметила, что ситуация пугающая.

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"Если начнутся боевые действия, я даже пойду в армию, потому что это моя страна, это мой народ. Я хочу нашей независимости. Это страна с большим потенциалом", - сказала девушка.

Читайте такжеЗеленский опасается, что США намеренно преувеличивают угрозу вторжения РФ - Politico40-летняя Татьяна, которая работает в сувенирном магазине в подземном переходе под площадью Майдан Независимости, на вопрос о том, готова ли она к войне, ответила так: "Я готова сражаться. У меня есть чемодан, деньги, и я присоединюсь к ополчению, если придется. Я доверяю нашему президенту и нашей армии — они нас защитят".

Пенсионерка Ирина не верит в возможность войны.

"Это все шоу. И я не хочу быть частью какого-либо шоу. Единственное шоу, которое я хочу увидеть, это концерт, на который я опоздаю, так что это должно сказать вам то, что вам нужно знать!", - отметила женщина.

Это мнение разделяет и 55-летний Александр. Он пил пиво ранним вечером возле магазина, когда к нему подошли журналисты. На вопрос, что с ним будет на войне, он с улыбкой отвечает: "Пиво лучше пить сейчас, потому что, если будет война, тогда много пить не будем".

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Как сообщал Главред, 27 января состоялся телефонный разговор президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что переговоры якобы прошли "не очень хорошо". Байден и Зеленский не сошлись во мнениях относительно "уровней риска" российской атаки.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн заявила, что анонимные источники "лгут". А пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также отрицал слова анонимного источника канала и призвал верить лишь официальной информации.

Тем временем республиканцы в Палате представителей обратились к президенту Джо Байдену с просьбой обнародовать стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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