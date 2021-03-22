Украине грозит дефицит питьевой воды

В Украине через 30 лет будет дефицит воды / УНИАН

В Украине начнется дефицит питьевой воды в течение 30 лет, заявили в Госэкоинспекции.

"В течение 2020 ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн гривен убытков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с питьевой водой ухудшается из-за сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек. Так, в службе приводят данные метеорологов, согласно которым, концентрация токсичных соединений в реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.

"Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", - заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Читайте такжеКрым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой

В связи с этим он призвал сделать приоритетной защиту водных ресурсов Украины.

"В прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", - сказал Малеваный.

Повышение тарифов в Украине: