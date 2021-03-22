Украине грозит дефицит питьевой воды

В службе приводят данные метеорологов, согласно которым, концентрация токсичных соединений в реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.
В Украине начнется дефицит питьевой воды в течение 30 лет, заявили в Госэкоинспекции.
"В течение 2020 ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн гривен убытков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация с питьевой водой ухудшается из-за сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек. Так, в службе приводят данные метеорологов, согласно которым, концентрация токсичных соединений в реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.
"Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", - заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
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В связи с этим он призвал сделать приоритетной защиту водных ресурсов Украины.
"В прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", - сказал Малеваный.
Повышение тарифов в Украине:
- В НКРЭКУ предложили новые тарифы на поставку холодной воды по Украине еще в конце ноября. В соответствии с проектом тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году, цена на холодную воду должна вырасти в среднем на 20%.
- Опубликованы новые газовые тарифы на 2021 год. НКРЭКУ предлагает с января 2021 года повысить тарифы для облгазов и горгазов.