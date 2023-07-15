Украине могут дать кассетные ATACMS: эксперт удивил неожиданным прогнозом

Олег Катков оценил вероятность предоставления Украине авиационных кассетных боеприпасов.

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Олег Катков рассказал о кассетных боеприпасах для Украины / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, Скриншот

США, по всей вероятности, предоставят Украине артиллерийские кассетные М864, или какие-то похожие на них, заявил главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

"Действительно, кассетное снаряжение может быть и в реактивных снарядах (например, к HIMARS, в том числе и в высокоточных). Могут быть и авиационные бомбы, но дело в том, что их использование предполагает их сброс непосредственно над противником. А в условиях Украины без превосходства в воздухе это объективно невозможно сделать", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт также оценил вероятность предоставления Украине авиационных кассетных боеприпасов.

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"Другими словами, нам, скорее всего, не будут передавать авиационные кассетные бомбы с максимальной долей вероятности для того, чтобы их сбрасывать либо с советских машин, либо с F-16, потому что тогда мы просто не сможем их использовать – это будет самоубийственная миссия", - говорит он.

Военный эксперт также не исключил передачу Украине снарядов GMLRS к HIMARS с кассетным снаряжением и даже кассетных ATACMS.

"Если мы говорим об артиллерийских боеприпасах, то это зависит от артиллерийской системы, с которой они используются. Но примерно на ту же дальность, что и обычные осколочно-фугасные боеприпасы", — резюмировал Катков.

Кассетные боеприпасы для ВСУ

Кассетные боеприпасы изменят правила игры. Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал о мощном оружии для ВСУ.

Отвечая на критику некоторых стран по этому поводу, он подчеркнул, что передача Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры на поле боя в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Ранее Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

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