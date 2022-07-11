Украине надо разрешить лупить по военным объектам на территории РФ - советник Конгресса США

Украине следует разрешить бить по территории России / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

Украинские военные должны иметь возможность бить по военным объектам России и Беларуси. Для этого им необходимо предоставить больше реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

Он считает, что территория Беларуси также оккупирована.

"Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России", - написал Массаро.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка передаст Украине РСЗО, но с боеприпасами, которые не способны поражать территорию России.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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