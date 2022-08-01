"Украинская армия – самая сильная в мире": боевик "ДНР" рассказал матери, как работают ВСУ

ВСУ наносят войскам РФ в Украине большие потери - военный "ДНР" / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор, в котором боевик российской "ДНР" говорит своей матери, что ВСУ – самая сильная армия в мире. Войска никого не боятся, в том числе и россиян. Мать не верит. В ответ сын говорит, что по телевизору ей показывают неправду, а россияне гибнут целыми полками и батальонами.

Как сообщает СБУ, боевик рассказывает, что силы обороны Украины никого не боятся, включая россиян. По его словам, если оккупанты идут в наступление, они несут большие потери.

"Украинская армия – это самая сильная в мире армия. Они даже россиян не боятся. Никого", - отметил боевик из захваченного Донецка.

Мать сначала не верит его словам. На это он ей отвечает, что россияне "рассказывают им сказки".

"Ты потери вообще видела? Вам правды не говорят, вам сказки рассказывают", - сказал военный оккупационной "ДНР".

Также он признался, что если войска РФ отправляются в наступление, то ВСУ сокрушают их целыми батальонами и полками.

Напомним, один из оккупантов в телефонном разговоре пожаловался своему отцу на работу артиллерии армии России. По его словам, артиллерия "позорная" и неточная – бьет по своим же войскам. Украинская армия, как сказал захватчик, усиленно наносит удары по позициям российских подразделений.

Ранее российский военный, который на тот момент находился в Изюме Харьковской области, рассказал своей подруге о тяжелых боях против Вооруженных сил Украины. Он призвал не верить российской пропаганде и заявил о больших потерях в рядах войск России.

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