Арестович / Генеральный штаб ВСУ, скриншот

Сейчас студентов, которые учатся за границей, перестали отпускать из Украины.

Как заявил во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным советник Офиса президента Алексей Арестович, украинских студентов могут мобилизовать в ВСУ.

Арестович заявил, что сейчас на кону стоит вопрос существования украинской нации.

"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела или хотите решить свои личные проблемы с обучением в Сорбонне или Оксфорде?", - заявил Арестович.

Мобилизация в Украине

Украина может произвести мобилизацию, если это понадобится. По словам Арестовича, в Украине проживает 40 млн человек, поэтому армию можно увеличить на 5,5 млн военнослужащих.

Частичная мобилизация в России

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Москва собралась сначала призывать на войну против Украины военных запаса и лиц, служивших в российской армии срочную службу.

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал заявление, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их собираются направить в Украину якобы для контроля оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что на первом этапе Россия мобилизует максимум 40-50 тысяч человек. Больше система не сможет научить и экипировать.

С помощью мобилизации Путин собрался стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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