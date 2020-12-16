Украинский солдат снял видео, в котором он тушит сигарету об труп кота

Невероятный по жестокости ролик был опубликован в недрах мессенджера Telegram.
В Cети опубликовали видеоролик, на котором запечатлены издевательства украинского солдата над убитым котом.
Ролик, преисполненный чрезвычайно жестоких сцен, был опубликован в Telegram-канале #КНПУ (Коалиции Нетолерантных Патриотов Украины). В видео солдат ВСУ курит и использует простреленную голову кота для того, чтобы сбрасывать пепел.
"Лайфхак дня: если у вас есть котик с простреленной башкой, то из него получится п*здатая пепельница", ‒ именно так подписан ролик.
На видео солдат демонстративно тушит окурок в пулевом отверстии в голове животного. После этого свою сигарету там же оставил и его сослуживец, который снимал данное видео.
Как утверждают подписчики Telegram-канала Черговий ООС, на видео якобы заснят военнослужащий из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ ‒ 25-летний уроженец города Ровно Александр Головацкий.
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