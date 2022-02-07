Украину накрыла волна Омикрона: какая ситуация в больницах

Омикрон уже накрыл Украину / коллаж Reuters

В Украине в ближайшие две недели ожидается до 60 тысяч новых больных в сутки штаммом коронавируса Омикрон. Аналитики утверждают, что этот вариант влечет за собой 9 смертей на тысячу случаев заболеваний. То есть, меньше, чем Дельта.

Как сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, за последнюю неделю появились новые аналитические материалы, касающиеся штамма Омикрон и коронавирусной инфекции, в частности, новый отчет от CDC показывает, что Омикрон-волна в среднем влечет за собой 9 смертей на 1000 случаев заболеваний, тогда как во время Дельта-волны умирало в среднем 13 человек из 1000 инфицированных.

В настоящее время в медучреждениях находятся 27 217 больных COVID-19, что на 3 тысячи больше, чем было в начале прошлой недели.

Также по состоянию на сегодняшний день выделено 71 630 ковидных коек, из них - 96,3% обеспечены кислородом. Загруженность коек с кислородом составляет 40,9%.

"Благодаря вакцинации за 40 тысяч случаев в сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных. То есть, только каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого. Пациенты с назначенной кислородной терапией занимают только треть всех имеющихся в стране коек... Две из трех реанимационных кровати остаются быть свободными", - добавил глава Минздрава.

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Для госпитализации детей выделено 5 282 койки. Это на 868 больше, чем на предыдущей неделе. На сегодняшний день занято 2 595 койкомест.

Напомним, ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила о том, что новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем нынешний Омикрон.

"Омикрон не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и очень реальной является возможность появления в будущем вариантов, которые вызывают обеспокоенность", - подчеркнула представитель ВОЗ.

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