Украину снова закрыли: кто не сможет пересечь границу

В Украине снова закрыли границу на въезд для иностранцев / dpsu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19 власти хотят до конца сентября запретить иностранцам пересечение границы на въезд.

Некоторые граждане других государств смогут попасть на украинскую территорию, рассказал премьер на заседании Кабмина.

Позже правительство решило закрыть границу для въезда иностранцев с 29 августа до 28 сентября.

По словам главы правительства, в Украину будут впускать, в частности, иностранцев, которые имеют вид на жительство, и членов гуманитарных и международных миссий.Читайте такжеЗеленский предложил предоставить льготы белорусам



Напомним, пандемия коронавируса была объявлена в марте 2020 года. Ряд стран, в частности Украина, ввели карантин, были закрыты границы. Украина открыла границу в июне.

После введения пандемии правила путешествий серьезно изменились, государства мира разделили на красную и зеленую зоны. Правила въезда в другие государства зависят от того, из какой зоны человек приехал.