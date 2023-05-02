Украина вероятнее всего не одержит победу в войне в этом году - генерал США

Марк Милли верит в успех ВСУ во время контрнаступления, однако он убежден, что достичь политических целей - победы над оккупантами - в этом году Украина не сможет.

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Украина может не успеть одержать победу над РФ в этом году / Коллаж фото 93-а ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео

Украинские военные готовятся к масштабному контрнаступлению на фронте и освобождению украинских территорий. Однако в этом году Украина может не одержать победу. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, сообщает Foreign Affairs.

Однако он отметил, что у Украины есть все возможности для начала контрнаступления. По его данным, партнеры помогли обучить и оснастить вооружением "около 9 бригад", в том числе бронетанковых.

"У них (украинцев - Главред) есть возможности для обороны, значительно улучшенные по сравнению с тем, что было всего год назад. Я не хочу предполагать, могут они или не могут провести наступательную операцию в ближайшие недели. Это будет зависеть от них. Но они готовы атаковать или защищаться", – сказал Милли.

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Милли допускает любой из возможных вариантов - значительный успех ВСУ с полным обрушением обороны оккупантов, частичный или ограниченный успех, а также вероятность не достижения успеха.

Он не верит в то, что украинские военные или российские оккупанты смогут достичь "своих политических целей".

"Я думаю, что это будет очень сложно, очень сложно. И, честно говоря, я не думаю, что это возможно в этом году", - сказал Милли.

Контрнаступление украинских военных

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что во время запланированного контрнаступления Украина будет иметь главную задачу – освобождение всех оккупированных территорий. По его словам, "в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты".

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что контрнаступление ВСУ будет решающим этапом для всей Украины. Подготовка к контрнаступлению уже вышла на финишную прямую. Резников назвал три главных фактора для успешного контрнаступления: наличие вооружения, подготовленные и обученные защитники, знающие свой план, и обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.

Британское издание The Guardian отмечало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины станет решающим испытанием для Украины. На успех Сил обороны Украины будут влиять факторы, которые от них не зависят, в частности – обеспечение боеприпасами и погодные условия.

Смотрите видео Главреда о контрнаступлении ВСУ и битве за юг:

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