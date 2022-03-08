"Улучшить материальное положение": мэру Ирпеня оккупанты предложили сдать город

Вторжение оккупантов в Ирпень / Facebook

Городскому главе Ирпеня Александру Маркушину российские оккупанты предложили сдать город.

Об этом сообщил мэр города в Telegram.

Маркушин отметил, что получил сообщение от неизвестного, который предлагал сдать город, спасти жизнь и "улучшить материальное положение".

На это предложение мэр Ирпеня ответил отказом.

"Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли – Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется! Делаю оккупантам встречное публичное предложение - в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской громады и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, любимая", - отметил Маркушин.

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Ранее Главред писал, что города Ирпень и Буча под Киевом больше трех суток остаются без воды, еды и электричества. У местных жителей нет возможности уехать, так как российские оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

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