Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Кернес умер/ УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом, скончался от последствий болезни.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале его друг и бизнесмен Павел Фукс.

По его словам, Кернес умер минувшей ночью.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", – написал Фукс.

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