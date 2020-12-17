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Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

17 декабря 2020, 09:21
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О смерти главы города сообщил Павел Фукс.

Кернес
Кернес умер/ УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом, скончался от последствий болезни.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале его друг и бизнесмен Павел Фукс.

По его словам, Кернес умер минувшей ночью.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", – написал Фукс.

Геннадий Кернес – здоровье: о чем нужно знать

  • В сентябре стало известно, что Кернес подхватил коронавирус COVID-19, и у него развилось двустороннее воспаление легких. Мэра Харькова отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
  • Немецкие врачи позже поделились, что Кернесу становится лучше. В начале октября появилась информация, что Кернес сдал тест на COVID-19, и он дал негативный результат.
  • 11 декабря бизнесмен и друг мэра Харькова Павел Фукс сообщил, что состояние Кернеса ухудшилось. По его словам, у чиновника полностью отказала вторая почка.
  • Предприниматель добавил, что чиновник находится на диализе. Диализом называют процедуру, заменяющую важнейшие функции почек, – во время нее из организма удаляются продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в крови, и избыточная жидкость.
  • 12 декабря сын мэра Харькова – депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес - опроверг информацию Фукса о том, что у Геннадия Кернеса отказала почка.
  • Ранее Фукс сообщал, что глава Харькова планирует вернуться в Украину до начала 2021 года.
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