"Умножили на ноль": Зеленский заявил о предательстве из-за срыва Будапештского меморандума

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг выполнения Будапештского меморандума.

Как подчеркнул он интервью американскому изданию Axios, невыполнение Будапештского меморандума является для Украины предательством.

Глава государства подчеркнул, что в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила.

Он уверен, что теперь любые мировые дипломатические договоренности от момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль", потому что страны теперь меньше доверяют друг другу.

"В целом я считаю, что это предательство в отношении Украины. Я считаю, что это большая ошибка", - заявил он.

Президент Украины считает, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы оно было, то российского вторжения бы не было.

"Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и всем миром. Вот и все", - заявил Зеленский.

Читайте такжеВ МИД Украины сделали новое заявление о Будапештском меморандуме

Справка: Будапештский меморандум — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Взамен отказа от ядерного оружия Украина получила формальные гарантии территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Будапештский меморандум - новости

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук утверждал, что Украине следует поднять вопрос гарантий в рамках Будапештского меморандума и начать переговоры с государствами, у которых есть правовые обязательства перед Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября заявил, что Киев должен стать важным игроком мировой политической арены. Государство намерено реанимировать договоренности в рамках Будапештского меморандума и уже проводит комплексную работу по реализации данного вопроса.

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен​ 3 ноября рассказала о том, что Будапештский меморандум – это политическая декларация, а не международный договор. По ее мнению, получить гарантии по меморандуму сегодня невозможно.