"Умножили на ноль": Зеленский заявил о предательстве из-за срыва Будапештского меморандума

Если бы Украина располагала ядерным оружием, вторжения РФ не произошло бы, уверен президент.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг выполнения Будапештского меморандума.
Как подчеркнул он интервью американскому изданию Axios, невыполнение Будапештского меморандума является для Украины предательством.
Глава государства подчеркнул, что в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила.
Он уверен, что теперь любые мировые дипломатические договоренности от момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль", потому что страны теперь меньше доверяют друг другу.
"В целом я считаю, что это предательство в отношении Украины. Я считаю, что это большая ошибка", - заявил он.
Президент Украины считает, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы оно было, то российского вторжения бы не было.
"Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и всем миром. Вот и все", - заявил Зеленский.
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Справка: Будапештский меморандум — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Взамен отказа от ядерного оружия Украина получила формальные гарантии территориальной целостности и неприкосновенности границ.
Будапештский меморандум - новости
- Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук утверждал, что Украине следует поднять вопрос гарантий в рамках Будапештского меморандума и начать переговоры с государствами, у которых есть правовые обязательства перед Киевом.
- Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября заявил, что Киев должен стать важным игроком мировой политической арены. Государство намерено реанимировать договоренности в рамках Будапештского меморандума и уже проводит комплексную работу по реализации данного вопроса.
- Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен 3 ноября рассказала о том, что Будапештский меморандум – это политическая декларация, а не международный договор. По ее мнению, получить гарантии по меморандуму сегодня невозможно.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".