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"Умрете вместе со своими правами на пороге больницы": врач эмоционально обратился к антивакцинаторам

22 октября 2021, 08:25
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Ситуация с заболеваемостью приближается к катастрофической.

Врач обратился к антивакцинаторам / скриншот

Врач Иван Черненко заявил, что угроза COVID-19 реальная, а смертность высокая. Учитывая это он обратился к людям, которые протестуют против вакцинации. – так называемым антивакцинаторам.

Мощное заявление врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы, что в Одесской области, сделал в эфире программы "Право на власть". Медик рассказал о высокой смертности среди больных коронавирусом и в качестве примера привел ситуацию в его больнице.

"Мне кажется, смертность от "ковида" – она реальнее, чем любая бумажка. У нас сегодня за сутки умерли четыре человека, два из них – это люди, которым было 54 и 56 лет. Я не знаю, что может быть реальнее. За последнюю неделю у нас 100% заполненность всех кроватей, освобождается кровать - мы снова кладем нового пациента. Кровати вообще остыть не успевают, постоянный поток пациентов. Это ужасно. Если весной у нас было восемь-девять в среднем тяжелых пациентов, то сейчас у нас их 25. 23 из них - на вентиляции легких", – говорит он.

По словам Черненко, такой смертности раньше еще не было.

"Я не знаю, чем думают люди. Я говорю так: Да, ваши права будут сохранены, но вы будете с этими правами умирать на пороге больницы, потому что просто будет некуда вас класть", – эмоционально сказал специалист.

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Заболеваемость растет: 23,7 тысячи больных коронавирусом за сутки

  • За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 23 785 человек, среди них 1 800 детей и 391 медработник. Вакцинировали рекордное количество людей.
  • В больницы госпитализировали 5 141 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 614 пациентов. В то же время выздоровели – 8 530 человек.

Все больше регионов "красные"

Первыми в "красную" зону попали Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября эту зону вводят в Сумской области.

В правительстве предупреждают, что в последующие дни "красными" могут стать еще больше областей. В частности, Минздрав уже поручил усилить карантин в отдельных территориальных общинах Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областей.

Также с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок в "желтой" и "красной" зонах. Ответственность за нарушение карантинных норм будут нести перевозчики.

Напомним, в Украине действует адаптивный карантин: регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону в зависимости от распространения коронавируса.

viber
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