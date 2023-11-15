Умеров представил нового командующего ССО: Хоренко передал боевое знамя

Хоренко уволили 3 ноября 2023 года. О решении президента генерал, как он утверждает, узнал из СМИ.

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Бывшего командующего ССО переведут в ГУР, утверждал Зеленский / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров представил нового командующего ССО полковника Сергея Лупанчука личному составу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным и генерал-майорором Виктором Хоренко Умеров передал боевое знамя ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.

"Все мы гордимся стойкостью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии. Поблагодарили за службу генерал-майору Виктору Хоренко. Усиление мощности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины является приоритетом оборонной политики государства", - цитирует пресс-служба Умерова. видео дня

Хоренко уволили - основное

3 ноября на сайте ОП появился указ Зеленского о смене командующего ССО. Вместо генерала Виктора Хоренко Силы спецопераций возглавит полковник Сергей Лупанчук.

Хоренко возглавлял ССО ВСУ с 25 июля 2022 года. Причины его увольнения не разглашались публично.

В то же время сам генерал в комментарии СМИ заметил, что о своем увольнении узнал из СМИ. По словам Хоренко, по его увольнению представление должен был делать Залужный, но тот сказал ему, что "такого не делал".

"Он (Залужный - Главред) у меня спрашивал, в курсе ли я, что за ситуация. Я ответил, что не владею информацией", - добавил генерал.

Зеленский впоследствии ответил, что Хоренко снова переведут в ГУР. Напомним, до назначения на должность командующего ССО Хоренко уже командовал спецрезервом ГУР МО.

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