Умеров представил нового командующего ССО: Хоренко передал боевое знамя

Министр обороны Рустем Умеров представил нового командующего ССО полковника Сергея Лупанчука личному составу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным и генерал-майорором Виктором Хоренко Умеров передал боевое знамя ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.
"Все мы гордимся стойкостью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии. Поблагодарили за службу генерал-майору Виктору Хоренко. Усиление мощности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины является приоритетом оборонной политики государства", - цитирует пресс-служба Умерова.видео дня
Хоренко уволили - основное
3 ноября на сайте ОП появился указ Зеленского о смене командующего ССО. Вместо генерала Виктора Хоренко Силы спецопераций возглавит полковник Сергей Лупанчук.
Хоренко возглавлял ССО ВСУ с 25 июля 2022 года. Причины его увольнения не разглашались публично.
В то же время сам генерал в комментарии СМИ заметил, что о своем увольнении узнал из СМИ. По словам Хоренко, по его увольнению представление должен был делать Залужный, но тот сказал ему, что "такого не делал".
"Он (Залужный - Главред) у меня спрашивал, в курсе ли я, что за ситуация. Я ответил, что не владею информацией", - добавил генерал.
Зеленский впоследствии ответил, что Хоренко снова переведут в ГУР. Напомним, до назначения на должность командующего ССО Хоренко уже командовал спецрезервом ГУР МО.
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