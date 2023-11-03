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Экс-командующий ССО узнал об увольнении из СМИ, Зеленский прокомментировал решение

Яна Ставская
3 ноября 2023, 22:15
Хоренко говорит, что не знает о причинах своего увольнения. Вместе с тем, Зеленский заявил, что возвращает генерала в ГУР МО.
Экс-командующий ССО узнал об увольнении из СМИ, Зеленский прокомментировал решение
Хоренко уже пообщался по поводу своего увольнения с Залужным, говорит - к его работе вопросов нет / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот

Генерал Виктор Хоренко заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Силами специальных операций из СМИ. Причин такого решения ни он, ни, по словам Хоренко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не знают.

"Узнал об этом из средств массовой информации. Общался также с Главнокомандующим, который также не смог мне этого объяснить", - сказал Хоренко в эфире УП.

По словам Хоренко, по его увольнению представление должен был делать Залужный, но тот сказал ему, что "такого не делал".

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"Он (Залужный - Главред) у меня спрашивал, в курсе ли я, что за ситуация. Я ответил, что не владею информацией", - добавил генерал.

На уточнение, не знал ли Залужный бо его увольнении, Хоренко ответил: "Ну, получается, что да".

На вопрос журналиста, куда дальше будут переводить Хоренко, военный ответил, что окончательно с этим не определялся, но будет делать "все для Победы".

"Как я общался с Залужным, Валерий Федорович сказал, что ко мне по выполнению задач вопросов нет. То есть мы удачно работаем на определенных направлениях. Поэтому сейчас это также для меня вопрос", - отметил Хоренко.

Что сказал Зеленский

В своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский упомянул о новом назначении в командовании ССО.

"Провел замену в командном составе ВСУ, назначил полковника Сергея Лупанчука командующим Сил Специальных Операций. Это опытный офицер, боевой офицер, правильный командир, человек, который может прибавить нашим ССО большей мощности. Ждем новых результатов", - сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что Хоренко переведут в ГУР.

"Генерал Виктор Хоренко, командовавший Силами специальных операций, продолжит выполнять специальные задачи в составе ГУР МО Украины", - пояснил президент.

Зеленский сменил командующего ССО

3 ноября на сайте ОП появился указ Зеленского о смене командующего ССО. Вместо генерала Виктора Хоренко Силы спецопераций возглавит полковник Сергей Лупанчук.

Хоренко возглавлял ССО ВСУ с 25 июля 2022 года. Причины его увольнения не разглашались публично.

Виктор Хоренко - генерал-майор, участник российско-украинской войны. До назначения на должность командующего ССО командовал спецрезервом ГУР МО.

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