Уничтожить все, что связано с Москвой: Данилов анонсировал тотальную дерусификацию

Алексей Данилов / Фото Reuters

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что дерусификация должен состояться во всех направлениях нашей жизни, но то, что касается церкви, должны решать миряне.

"Я считаю, что это будут делать миряне (прекращать деятельность русской церкви в Украине – ред.) и они обязательно сделают", - сказал он в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

Секретарь СНБО уверен в том, что "все, что связано с Москвой,... должно быть уничтожено на территории Украины".

"Мне удивительно, что даже в такие дни (в дни празднования Пасхи – ред.) некоторые народные депутаты наряжаются в поповские рясы московского патриархата и при этом они заявляют, что они являются сторонниками независимой страны. Я хочу напомнить, ... что это очень опасная вещь. У нас дерусификация должна состояться по всем направлениям нашей жизни: в экономике, в политике и в других сферах нашей жизнедеятельности. Но то, что касается церкви, это должны миряне решать, и я более чем уверен, что 99% прихожан той или иной церкви обязательно решат так, как будет нужно в интересах нашего государства", - отметил он.

Он отметил, что после всех смертей, убийств и других преступлений, которые совершили оккупанты в Украине, влияние России, начатое Харьковскими соглашениями, должно быть прекращен.

"Потому что этот рашизм, который начал с 2010 года накатываться на нашу Украину, он должен прекратить существование... Именно в 2010 году нашу Украину постигла эта первая беда, когда экономический рашизм начал господствовать на территории нашей страны. Это были так называемые Харьковские соглашения", - отметил Данилов.

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Напомним, ранее Данилов заявил о том, что возвращение оккупированных Крыма и Донбасса стало бы идеальным вариантом окончания войны. Изменения затронут и Беларусь.

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