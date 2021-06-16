Упал замертво бездыханным: новые детали смерти мужчины в киевском фитнес-клубе

Скорая помощь / УНИАН

Один из посетителей клуба SportLife сразу бросился на помощь упавшему мужчине, но, к сожалению, не преуспел в его спасении. Об этом сообщает телеканал Украина 24.

"Он посинел и упал на пол без сознания. Другой посетитель сообщил работнику спортивного клуба - консультанту. Вместе они начали проводить реанимационные меры. Мужчины проводили сердечно-легочную реанимацию, а когда приехали врачи - применили кардиодефибриллятор", - рассказала пресс-офицер Подольского управления полиции Анна Страшук.

Медики из бригады скорой помощи целый час оказывали помощь мужчине, но запустить сердце им не удалось. Полиция расследует смерть в спортклубе как естественную. Окончательные причины выяснят судмедэксперты.

"Каждый может делать, как он хочет. Хочет - ставит дефибриллятор, хочет - не ставит. Это на совести владельцев спортзалов. На самом деле надо, чтобы и тренеры были подготовлены, потому что спортзал - это то место, где очень часто случается фибрилляция желудочков, то есть любые физические нагрузки вызывают внезапную остановку кровообращения", − заявил председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

Читайте такжеВрачи поведали подробности трагической смерти внука Филимонова

Напомним, ранее сообщалось, в ночь с 11 на 12 июня 28-летний пассажир поезда Рахов – Киев упал с верхней полки. Мужчина уснул, но через 2 часа его самочувствие резко ухудшилось. Человеку вызвали Скорую, но спасти его не удалось.