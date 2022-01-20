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"Ураганы", "Грады" и броневики: РФ перебрасывает новые силы на границу Украины

20 января 2022, 13:57

Родные российских военных пишут, что их отправили в Украину или "на украинскую границу".

/ Conflict Intelligence Team

РФ перебрасывает новые партии вооружения на границу Украины. Личный состав и техника прибывают из Сибири и Дальнего Востока.

Войска РФ находятся уже в 40 километрах от российско-украинской границы. Военным говорят, что "командировка" может длится 6-9 месяцев, а то и дольше, сообщает Conflict Intelligence Team.

Эксперты изучили несколько новых видео о переброске техники, которые появились в соцсетях за последнюю неделю: в том числе, снятых во время проезда эшелонов через Хабаровск и Еврейскую автономную область. Эти записи собрали сотни комментариев: жен и матерей контрактников, порой даже самих военнослужащих.

На опубликованных в соцсетях данных зафиксирована переброска эшелонами тяжелой техники: РСЗО Ураган, Град, а также бронеавтомобили.

Не редко родные российских военных пишут, что их отправили в Украину или "на украинскую границу".

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Авторы расследования также приводят комментарии, обнаруженные под тремя видеозаписями с военной техникой, скриншоты из соцсетей, а также цитаты из переписки журналистов с некоторыми комментаторами.

В комментариях под видео также часто встречаются фразы, свидетельствующие о численности отправляемых военнослужащих: "700 человек", "почти все контрактники", "сотни солдат".

Упоминаются 54-я бригада управления и 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области, 104-я бригада управления и 14-я отдельная бригада спецназа из Хабаровска, 64-я отдельная мотострелковая бригада из гарнизона Млечник в Хабаровском крае, 38-я отдельная мотострелковая бригада из Екатеринославка Амурской области.

Расследователи добавляют, что Тихоокеанский флот ВМФ РФ привлёк 155-ю отдельную бригаду морской пехоты к переброске войск с востока на запад.

Более того, лишь часть замеченной российской техники следует к заявленным для учений полигонам, а другая часть остановилась на полпути, под Гомелем, в районе, который находится всего в 40 км от Черниговской области Украины и в 90 км – от Киевской.

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