Ущерб превысил 100 миллионов: директору ООО из Харьковской области сообщено о подозрении

В Харьковской области директор ООО снял поверхностный грунт / прокуратура Харьковской области

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении директору ООО по факту незаконного завладения почвенным покровом (поверхностным слоем) земель, созданию опасности для окружающей среды (ч. 2 ст. 239-1 УК Украины), и по факту причинения материального ущерба в крупном размере и незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации руководителя окружной прокуратуры Ярослава Коптева, досудебным расследованием установлено, что 39-летний мужчина, находясь в должности директора общества с ограниченной ответственностью и зная, что у него в ведении на территории Богодуховского района находятся четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, решил завладеть грунтовым покрытием данных земель.

Так, директором ООО без получения специального разрешения и в нарушение пунктов "а" и "г" ч. 1 ст. 96 Земельного кодекса Украины, ст. 52 ЗУ "Об охране земель" был снят поверхностный слой почвы с земельных участков общей площадью почти 3 га.

"В результате незаконных действий создана опасность для окружающей среды, которая выразилась в нарушении свойств природной поверхностной структуры почвенного покрова", - говорится в сообщении.

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В дальнейшем, продолжая свою преступную деятельность, директор ООО осуществил добычу полезных ископаемых, общим весом более 15 тыс. тонн, чем вызвал ущерб государству в сумме более 102 млн грн.

30 июня злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240 УК Украины.

Досудебное расследование проводят следователи ОП № 1 Богодуховского РВП ГУ ЧП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСБУ в Харьковской области.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.