В России намерены дать гражданство Ломаченко и Усику

Усик и Ломаченко при желании уже могут стать гражданами России / instagram.com

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко должны получить российское гражданство, и он готов в этом всячески посодействовать.

"Усик и Ломаченко – достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят", — цитирует чиновника сайт Sports.ru.

По словам Кремлева, украинских боксеров любят не только отечественные поклонники, но и фанаты спорта в России, Беларуси и других странах.

"Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны", — уверен Кремлев.

Чиновник заявил, что в базу Миротворца включают не предателей родины, поскольку именно "предатели включают людей в вымышленную базу".

"Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и по всему миру", — заявил глава Федерации бокса.

Как ранее сообщалось, известных украинских боксеров-чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика добавили в базу проекта Миротворец.

Напомним, 6 мая стало известно, что Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", снятом сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры. В ленте украинские спортсмены неоднократно повторяли тезисы кремлевской пропаганды - о братских народах, о дружбе украинцев и россиян.