"Усилится ракетный террор": Золотарев рассказал, как Россия будет принуждать Украину к переговорам

Россия может усилить ракетные обстрелы по инфраструктуре Украины - Андрей Золотарев / Коллаж УНИАН

После объявления об аннексии оккупированных территорий Украины, Россия может попытаться давить на политическое руководство Украины с целью переговоров на российских условиях. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Весьма вероятно, что усилится ракетный террор, в том числе направленный и на объекты критической инфраструктуры. Прежде всего - энергетической. Мы это уже видели, только теперь это может приобрести более массовый характер. Будут попытки расширения Запорожской области, будут и дальше штурмовать Бахмут", - отметил Золотарев, комментируя возможные шаги Путина.

По словам эксперта, Путин сейчас стремится максимально вложиться в войну и по максимуму усилить ту группировку сил, которая находится на украинской территории.

"Скорее всего, Беларусь - лишь один из элементов этого сценария. Да и сама постановка вопроса Путиным "что наше, то наше, а об остальном поговорим" - это отнюдь не стремление к мирному урегулированию. Это - попытка диктовать условия", - сказал Золотарев.

Как сообщал Главред, по словам заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, оккупанты готовы будут нанести новые удары по критической инфраструктуре, а также могут попытаться активизировать боевые действия на востоке и юге.

В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что войну можно будет завершить быстрее, чем Украина пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО. Однако для этого нам нужно современное оружие.

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