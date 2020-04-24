Увольнения в Кабмине: с должности "попросили" Нефедова и Верланова

Нефедов утратил должность главного таможенника страны / УНИАН

На внеочередном заседании Каинета министров Украины 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Об этом сообщает народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

"Также уволены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов. С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский", - перечислил увольнения Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина.

Также он добавил, что заместителями министра регионального развития назначены Вячеслав Негода, Наталья Хоценивская и Анна Коваленко

Помимо кадровых изменения, по словам депутата, Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром.

Как ранее сообщалось, руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов за март 2020 года получил 79,8 тысячи гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.

Напомним, в Минфине сообщили о том, что руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов вместе с тремя своими заместителями получал надбавку в размере 300%-ного оклада за интенсивность труда и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы".