"Уже поздно что-то делать": врач спрогнозировал резкий скачок COVID-19 в Украине

В Украине растет число заболевших коронавирусом / Reuters

В Украине, скорее всего, большинство населения переболеет коронавирусом, заявил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, этот процесс уже является неуправляемым.

Медик считает, что украинцам необходимо спокойно пережить сложившуюся ситуацию с эпидемией и не нагнетать обстановку. По его словам, что-то делать с распространением коронавируса в Украине уже поздно

"Проблема действительно есть. Больных стало гораздо больше. Не говорю, что они тяжелые все, конечно, нет — но количество явно возросло... Главное, что осталось — надеяться на свой крепкий иммунитет, оснащать больницы для тяжелых пациентов и беречь врачей", — отметил инфекционист.

В то же время он обратил внимание на то, что на самом деле все не так плохо, как кажется: "Большинство болеет очень легко".

Врач также пояснил, что в ситуации вокруг эпидемии COVID-19 главное – не поддаваться панике.

"Я противник паники. Тем более, что не вижу причины ей поддаваться. Мы хорошо лечим. Все как-то получается. Но ситуация действительно непростая...", — добавил Дубровский.

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Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о вероятности введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

В то же время он подчеркнул, что Кабмин может рассмотреть такое решение, если с соответствующей инициативной выступит президент.