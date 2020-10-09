"Уже поздно что-то делать": врач спрогнозировал резкий скачок COVID-19 в Украине

Эпидемия COVID-19 уже является неуправляемой, считает Евгений Дубровский.
В Украине, скорее всего, большинство населения переболеет коронавирусом, заявил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.
Как подчеркнул он в интервью ТСН, этот процесс уже является неуправляемым.
Медик считает, что украинцам необходимо спокойно пережить сложившуюся ситуацию с эпидемией и не нагнетать обстановку. По его словам, что-то делать с распространением коронавируса в Украине уже поздно
"Проблема действительно есть. Больных стало гораздо больше. Не говорю, что они тяжелые все, конечно, нет — но количество явно возросло... Главное, что осталось — надеяться на свой крепкий иммунитет, оснащать больницы для тяжелых пациентов и беречь врачей", — отметил инфекционист.
В то же время он обратил внимание на то, что на самом деле все не так плохо, как кажется: "Большинство болеет очень легко".
Врач также пояснил, что в ситуации вокруг эпидемии COVID-19 главное – не поддаваться панике.
"Я противник паники. Тем более, что не вижу причины ей поддаваться. Мы хорошо лечим. Все как-то получается. Но ситуация действительно непростая...", — добавил Дубровский.
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Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о вероятности введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.
В то же время он подчеркнул, что Кабмин может рассмотреть такое решение, если с соответствующей инициативной выступит президент.
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 5 тыс. 804 человека.
- Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 250 тыс. 538 случаев COVID-19.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 4 тыс. 779 человек, в том числе 89 человек за прошедшие сутки.
- Выздоровели 110 тыс. 650 человек, за минувшие сутки - 2 тыс. 417.
- На сегодняшний день в Украине болеют 135 тыс. 109 человек.