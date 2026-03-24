"Уже умеет работать с паяльником": Притула рассказал о возможной мобилизации сына

Кратко:
- Дмитрий Притула проявляет интерес к современным технологиям
- Дмитрий Притула учится на первом курсе одного из киевских вузов
Украинский волонтер Сергей Притула прокомментировал возможную мобилизацию своего старшего сына Дмитрия, отметив, что уважает его право самостоятельно принимать подобные решения.
В интервью изданию "Суспільне Культура" Притула рассказал, что уже обсуждает с 17-летним сыном тему службы.
По его словам, парень проявляет интерес к современным технологиям и уже имеет практический опыт: во время каникул он помогал в фонде, где занимался настройкой и прошивкой дронов.
"Он (Дмитрий Притула, - ред.) занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже умеет работать с паяльником, знает, что и куда припаять, как прошить и так далее. Его драйвило осознание того, что благодаря его работе какой-то пилот будет в безопасности, так как его, как оператора дрона, анонимизируют – враг не будет знать, откуда запускается дрон", – рассказал волонтер.
При этом Притула подчеркнул, что сейчас для него в приоритете образование сына. Он сообщил, что Дмитрий является студентом Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и учится на первом курсе.
Говоря о будущем, волонтер отметил, что у сына есть интерес к военному направлению, однако окончательное решение он должен принять сам. Притула добавил, что в семье поддерживает любой осознанный выбор сына, но не хочет делать преждевременных выводов о его дальнейших шагах.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
Читайте также:
О персоне: Сергей Притула
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред