"Уже умеет работать с паяльником": Притула рассказал о возможной мобилизации сына

Сергей Притула поддержит решение своего 17-летнего сына Дмитрия, если тот решит мобилизоваться после своего 18-летия.

Притула рассказал о возможной мобилизации своего сына

Украинский волонтер Сергей Притула прокомментировал возможную мобилизацию своего старшего сына Дмитрия, отметив, что уважает его право самостоятельно принимать подобные решения.

В интервью изданию "Суспільне Культура" Притула рассказал, что уже обсуждает с 17-летним сыном тему службы.

По его словам, парень проявляет интерес к современным технологиям и уже имеет практический опыт: во время каникул он помогал в фонде, где занимался настройкой и прошивкой дронов.

"Он (Дмитрий Притула, - ред.) занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже умеет работать с паяльником, знает, что и куда припаять, как прошить и так далее. Его драйвило осознание того, что благодаря его работе какой-то пилот будет в безопасности, так как его, как оператора дрона, анонимизируют – враг не будет знать, откуда запускается дрон", – рассказал волонтер.

При этом Притула подчеркнул, что сейчас для него в приоритете образование сына. Он сообщил, что Дмитрий является студентом Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и учится на первом курсе.

Говоря о будущем, волонтер отметил, что у сына есть интерес к военному направлению, однако окончательное решение он должен принять сам. Притула добавил, что в семье поддерживает любой осознанный выбор сына, но не хочет делать преждевременных выводов о его дальнейших шагах.

Сергей Притула - главное

О персоне: Сергей Притула Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

