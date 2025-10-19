Сергей Притула вывел семью в свет: сын - копия, принцессы и очаровательная жена

Семья Притулы с большим энтузиазмом провела время вместе.

Сергей Притула семья - как выглядят жена и дети Сергея Притулы / коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiyprytula

Кратко:

У Сергея Притулы четверо детей

Троих из них он вместе с женой вывел на любопытную прогулку

Украинский общественный деятель Сергей Притула опубликовал в социальных сетях редкий семейный контент. Он - отец четверых детей, и собрал троих из них вместе с женой Екатериной на увлекательную прогулку.

17-летний Дмитрий (от первого брака Притулы), 8-летняя Соломия и 4-летняя Стефания прогулялись по пшеничному полю выставки Ukraine WOW, охотно рассматривали экспонаты и позировали на их фоне - фотографии появились на странице Сергея в Instagram. Кроме того он опубликовал редкое сэлфи с женой.

Также деятель отметил, что прогулка увлекла и старшее, и младшее поколение семьи Притул. В комментариях поклонники отмечают, как гармонично смотрятся вместе Сергей и Екатерина, и какие замечательные дети растут у экс-шоумена.

Сергей Притула семья - как выглядят жена и дети Сергея Притулы / фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула семья - как выглядят жена и дети Сергея Притулы / фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула семья - как выглядят жена и дети Сергея Притулы / фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула семья - как выглядят жена и дети Сергея Притулы / фото: instagram.com/siriy_ua

О персоне: Сергей Притула Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

