Сергей Притула вывел семью в свет: сын - копия, принцессы и очаровательная жена

Кратко:
- У Сергея Притулы четверо детей
- Троих из них он вместе с женой вывел на любопытную прогулку
Украинский общественный деятель Сергей Притула опубликовал в социальных сетях редкий семейный контент. Он - отец четверых детей, и собрал троих из них вместе с женой Екатериной на увлекательную прогулку.
17-летний Дмитрий (от первого брака Притулы), 8-летняя Соломия и 4-летняя Стефания прогулялись по пшеничному полю выставки Ukraine WOW, охотно рассматривали экспонаты и позировали на их фоне - фотографии появились на странице Сергея в Instagram. Кроме того он опубликовал редкое сэлфи с женой.
Также деятель отметил, что прогулка увлекла и старшее, и младшее поколение семьи Притул. В комментариях поклонники отмечают, как гармонично смотрятся вместе Сергей и Екатерина, и какие замечательные дети растут у экс-шоумена.
