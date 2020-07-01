В Минздраве признались, для чего ужесточили карантин в Киеве

Ляшко пояснил ужесточение карантина в Киеве / УНИАН

В Киеве сегодня вновь усилили карантинные ограничения - было ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Громадского пояснил, для чего нужно было вводить соответствующие ограничения.

По его словам, ограничение времени работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений в Киеве связано с работой ночных клубов. Ночные клубы работают ночью под видом заведений общественного питания.

Как объяснил Ляшко, ограничения влияют именно на работу ночных клубов и дискотек, где нереально придерживаться социальной дистанции и других ограничений, которые прописаны для заведений общественного питания.

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"Поэтому, ограничивая время деятельности заведений общественного питания, мы не позволяем таким образом работать ночным клубам, которые могли открываться и работать под маркой заведений общественного питания", - заявил он.

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека, среди них - 7 медиков, при этом растет число госпитализированных с пневмонией.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов не исключил ужесточение карантина, если численность зараженных COVID-19 начнет прогрессировать.